¿Quién es el nuevo amor de Sara Carbonero? Todo lo que se sabe del romance

Desde que se separase del exfutbolista Iker Casillas, Sara Carbonero ha tratado de mantener siempre un perfil bajo y no exponer demasiado su vida privada. Sin embargo, sabemos que hace unos meses el músico Nacho Taboada, con quien convivía desde 2023, abandonó su casa. Y estos días hemos podido confirmar también que Carbonero parece haber comenzado un nuevo idilio amoroso.

El pasado día 11 de enero se vio a la comunicadora en compañía de un hombre moreno durante una de las representaciones del espectáculo Alegría, en el madrileño Cirque du Soleil. La actitud de ambos dio a entender que su relación va más allá de la mera amistad. Pero, ¿Quién es este hombre misterioso?

Así es José Luis Cabrera, la nueva pareja de Carbonero

La persona que acompañó a Carbonero en esa tarde de teatro y en otra visita al parque temático 'Puy du Fou' es el empresario canario José Luis Cabrera. Se trata de un hombre con el que la comunicadora mantiene una buena amistad desde hace más de tres años. El reencuentro entre ambos se podría haber dado en el viaje que Carbonero realizó en verano a la isla de Lanzarote para acompañar a uno de sus hijos a un torneo de fútbol. Según la periodista Lorena Vázquez, la pareja habría pasado junta la Nochevieja, momento en el que habrían oficializado el noviazgo.

Cabrera estudió Ciencias Empresariales y Comercio Exterior, y tiene una amplia trayectoria profesional en el sector de la banca. También ha trabajado en la central financiera de BMV, en Alemania, y ha sido Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. En la actualidad es consejero de una empresa familiar dedicada al sector agrícola

2024, "el peor año" de su vida

A finales de año Sara Carbonero hizo balance de los últimos doce meses en un post de Instagram. En él confesó que 2024 no había sido, ni mucho menos, su año. "Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos", señaló entonces.

Cabe recordar que, además de haber pasado por una ruptura sentimental, este verano sufrió la pérdida de un ser querido cuya identidad prefirió no sacar a la luz.