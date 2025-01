El equipo médico de la hija de Anabel Pantoja responde: estas son las novedades del ingreso de Alma

Son días duros para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Su pequeña, Alma, fue ingresada de urgencia el pasado viernes en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. La situación se considera grave y las próximas horas son cruciales para la evolución de su hija.

Si bien ayer no paraban de llegar rostros conocidos a Gran Canaria para acompañar a David y Anabel, hoy el foco está puesto en las actualizaciones que traerá el equipo médico de Alma a sus padres.

La pequeña comenzó a sentirse mal el miércoles pasado y, aunque inicialmente fue dada de alta, el jueves por la noche tuvo que ser ingresada nuevamente al empeorar su estado. Los médicos han informado a la familia que la situación podría prolongarse por varios días y les han pedido que mantengan el optimismo.

¿Qué problema de salud tiene Alma?

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la condición de Alma, se sabe que la situación es delicada. Los médicos mantienen a la bebé bajo constante observación y será este martes a las 12:00 horas cuando Anabel y David obtendrán más información acerca de su estado.

De momento, lo que se sabe de la pequeña es que empezó a sentirse mal el miércoles 8 de enero. Inicialmente, fue llevada a una clínica cercana a su casa, pero el jueves la situación empeoró y fue trasladada al hospital. Los médicos informaban a la familia que la situación podría prolongarse durante varios días.

Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la enfermedad o condición de Alma, la situación es lo suficientemente grave como para requerir atención médica intensiva y congregar a la mayor parte del círculo de Anabel.

"El estado de salud es muy delicado", explicaba Giovanna González a las puertas del hospital. La reportera también ha transmitido el mensaje que los médicos les han trasladado a pesar de la complejidad de la situación: "Mantened la esperanza (...) Los médicos les piden calma porque va para largo". Pero no todo era malo, puesto que, aunque la evolución haya sido denominada como lenta, Antonio Rossi explicaba que, por suerte, "las circunstancias no han cambiado, están en las mismas, no ha avanzado ni para bien ni para mal".