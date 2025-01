¿Quién es Marc Giró, presentador del 'Late Xou'? Sus inicios, su trayectoria y su obra benéfica

¿Has oído hablar del programa de televisión Late Xou? Es un popular programa de entrevistas de madrugada en España, presentado por Marc Giro. Este programa se ha ganado un público fiel, con el ingrediente esencial del estilo único que el conductor del show aporta al programa.

Pero Marc Giro no es un recién llegado ajeno a la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en la escena musical, como parte del grupo La Granja. Sus primeras experiencias le llevaron a explorar diversos campos, desde la escritura hasta la actuación y la presentación, con gran éxito. También puede que lo reconozcas como el ex presentador de la versión española de The Voice.

Con su carisma natural y su atractiva personalidad, Marc Giro se ha convertido en el favorito de los fans del programa. Su estilo de entrevistas es relajado y espontáneo, y sabe cómo hacer que incluso los invitados más exigentes se sientan cómodos. Desde celebridades a políticos, pasando por músicos y deportistas, no hay límite al abanico de invitados a los que Marc da la bienvenida al programa.

Pero, por supuesto, no son sólo las dotes de presentador de Marc las que le han granjeado la reputación de uno de los presentadores más divertidos de España. También tiene un impresionante historial de premios y nominaciones a sus espaldas. En 2019 y 2020, fue nominado a mejor presentador en los Premios Iris, un evento organizado para reconocer a los mejores profesionales de la televisión en España.

Así es 'Late xou': el propio programa

No es sólo la personalidad y el talento de Marc Giro lo que hace que Late Xou destaque. El propio programa ofrece una ecléctica mezcla de entretenimiento. Los espectadores pueden esperar ver las últimas entrevistas, debates políticos, sketches cómicos, actuaciones de música en directo de los artistas más calientes de España y mucho más. El programa siempre mantiene el interés y es atractivo, y su formato sigue siendo innovador y fresco.

La obra benéfica de Marc Giro

Marc Giro no es sólo un talentoso animador, sino también un filántropo entregado. Es miembro activo del equipo de Embajadores de Unicef y organiza y es voluntario en actos benéficos con regularidad. Con el dinero recaudado en estos eventos, Marc Giro ha ayudado a proporcionar comidas, medicinas y recursos educativos a niños necesitados de todo el mundo. Su generosidad no conoce límites, y siempre está buscando nuevas formas de devolver a su comunidad.