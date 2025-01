La ex pareja de Anabel Pantoja publica un enigmático mensaje en redes sociales: "Estoy jodido"

Tan solo cuatro meses después de contraer matrimonio, Omar Sánchez y Anabel Pantoja partieron sus caminos de forma definitiva separando una pareja que había tenido varias crisis y enfrentamientos. La decisión la tomó la sobrina de Isabel Pantoja, y desde aquel día de 2022 la relación entre ambos ha sido cuanto menos tensa y extraña.

Tres años más tarde de lo ocurrido, Canarias ha vuelto a unir los corazones de ambas personalidades, pero de una forma mucho más relevante que el simple amor de pareja. Tras el esperado nacimiento de su hija Alma en noviembre del año pasado, Anabel ha vivido desde el 10 de enero un infierno a 40 kilómetros de Arguineguín, el pueblo donde vive la sevillana junto a su actual pareja David Rodríguez. La pequeña está ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Maternal de Gran Canaria y por ahora las comunicaciones de los médicos han indicado paciencia y que "la situación se va a prolongar durante días".

El apoyo a Anabel Pantoja por parte de sus círculos cercanos ha sido incondicional, dejando de lado en el caso de 'los Pantoja' todos los roces que les han mantenido a cierta distancia por tiempo y priorizando el darle fuerza a la mujer de 38 años. Belén Esteban, Raquel Bollo, Susana Bicho, Antonio Abad, Miquel Rodríguez o Amor Romeira han sido las personalidades más relevantes que han viajado a Canarias a mostrar su apoyo a Anabel. Otro de los que han querido mostrar su empatía ante lo ocurrido ha sido el mismo Omar Sánchez, que ha querido dejar a un lado el lugar extraño en el que se encontraba con Anabel para mandar un mensaje en redes sociales. Eso sí, la publicación en las stories de la cuenta oficial de Omar en Instagram es cuanto menos enigmática.

Dos emojis y la playa canaria de fondo

El ex concursante de 'Supervivientes' ha demostrado tener en cuenta a Anabel, y tanto con unas cortas pero contundentes declaraciones a Outdoor como con una peculiar imagen en redes sociales, Omar Sánchez ha hablado por fin sobre la preocupante noticia del ingreso de Alma.

Omar Sánchez y su enigmático mensaje en Instagram. / INSTAGRAM

Dos emojis de rezos y una playa canaria de fondo. Así se muestra Omar en su Instagram a través de una storie, en la que no aparece texto ni menciona a Anabel Pantoja. La siguiente storie, publicada hace una hora, no habla de Anabel pero si de windsurf, por lo que para Omar ha sido suficiente. Las palabras escuetas aportan el habla a las emociones expresadas en redes sociales de la ex pareja de Anabel: "Estoy jodido. Deseo y rezo que se recupere lo antes posible".