De Kiko Rivera a Belén Esteban: el círculo cercano de Anabel Pantoja viaja a Canarias para apoyarla

La familia de los Pantoja permanece en vilo desde el pasado viernes 10 de enero. El ingreso repentino en la UCI del Hospital Materno de Gran Canaria de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que nació el 23 de noviembre del año pasado, ha provocado un sismo total.

Los Pantoja no estaban atravesando su mejor momento en lo que a unidad familiar se refiere, pero el evento preocupante ha cicatrizado por el momento los ligeros choques entre los diferentes miembros de la familia. Aún no se conoce lo que le ocurre a la pequeña hija de Anabel, pero los médicos, que se reunían de nuevo con los allegados este martes a las 12 h, han advertido que la situación va a ir para largo.

Informaciones apuntan a que todo empezó el pasado miércoles, que el jueves Anabel advirtió a su tía Isabel el jueves y que el viernes la situación empeoró, lo que llevo a la familia a estar al tanto. Tanto amistades profesionales como el propio círculo familiar y personal de Anabel no han dudado en trasladarse a Arguineguín, el pueblo donde vive la pareja, para acompañarla en el difícil proceso.

La familia se reúne en Gran Canaria: Kiko Rivera o Isabel Pantoja

El arropamiento a Anabel y David se ha traducido en grandes movimientos a Canarias con visitas por parte de la familia de los Pantoja. Una de las más vistas ha sido la madre de Anabel Pantoja, Merchi, que se le ha visto en continuo por la zona de los Cuidados Intensivos aunque queriendo pasar desapercibida. Tanto Isabel Pantoja como Agustín tampoco se han separado de ella, al igual que Kiko Rivera e Isa Pantoja, su hermana.

En el caso de los primeros, se trasladaron a la isla en un vuelo regular y todavía no se han encontrado con Kiko e Isa. Por ahora permanecen allí, por lo que la imagen de ellos juntos no tardara en salir a la luz. En el caso de Isabel, permanece en un perfil bajo por ahora con el objetivo de no aumentar la mediatización del sufrimiento de su sobrina Anabel, con tal de que permanezca lo más en privado posible.

Amistades como Belén Esteban o Amor Romeira también viajan a Canarias

La televisión y los platós unen, y eso se ha visto con el detalle de hace unos días de la estrella Belén Esteban. Acudió desde Madrid para apoyar a Anabel el fin de semana, y ha acompañado a todos sus compañeros en Ni que fuéramos shh, el programa que presenta actualmente, para mandar ánimo de forma pública a la pareja y por supuesto a Alma. Kiko Matamoros y Kiko Hernández pronunciaron bonitas palabras al respecto. "Los niños tienen una capacidad de evolucionar enorme. Espero que todo se quede en un susto", dijo el primero en directo.

No fue la única. Raquel Bollo, exconcursante de 'Supervivientes', ha acudido también a Canarias. Al igual que ella, Susana Bicho, Antonio Abad, Miquel Rodríguez, o el creador de contenido José Obando. La última en llegar al centro médico ha sido Amor Romeira, colaboradora de televisión con Anabel y amiga íntima gracias a Isa Pi, llegaba sería y con preocupación en el rostro al aeropuerto.