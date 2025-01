El pronóstico de Kike Calleja sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "Las próximas 48 horas..."

La hija de Anabel Pantoja, Alma, se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el pasado viernes, una situación que el clan vive con tremenda preocupación. Hasta allí se han desplazado, incluso, miembros de la familia que se reunirán para seguie los acontecimientos después de largos periodos sin dirigirse la palabra. El último en pronunciarse sobre la situación ha sido el periodista Kike Calleja, que ha ofrecido la última hora desde el programa televisivo Vamos a ver.

Calleja ha informado que las próximas 48 horas son cruciales para la evolución de la pequeña: "La evolución está siendo lenta, no se pierde la esperanza de que salga todo bien", ha señalado.

Los padres de la pequeña Alma, de casi dos meses de vida, permanecen en una sala cercana a la UCI para tener más privacidad. A pesar del hermetismo que impera respecto al estado de salud de la pequeña, en 'Vamos a ver' han revelado que los médicos que están tratando a la bebé han hablado esta mañana a las 12.00 con sus padres y les han pedido que mantengan la calma porque esta situación podría ir para largo, y que tengan esperanza respecto a su recuperación, ya que la niña no ha empeorado, y esto es un paso muy importante.

Alessandro Lequio, también presente en la tertulia del programa de Telecinco ha aportado su granito de arena. "Los niños son de goma. Puede que hoy asusten al límite, pero mañana están en casa sonriendo".

Demostrando su apoyo a Anabel en estos durísimos momentos, el núcleo duro de la influencer no ha dudado en aparcar todos sus compromisos para viajar a Las Palmas y estar a su lado. Sus tíos Isabel y Agustín Pantoja, sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja -que no han tenido problema en coincidir en el hospital antes de que la peruana, que no se ha visto con su madre, regresase a Cádiz para atender sus responsabilidades como madre-, también algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban, los creadores de contenido Susana Bicho y José Obando; el bailarín Pedro Ramírez; su grupo íntimo de Sevilla; su peluquero de confianza Antonio Abad; el que fuera director de 'Sálvame' Míquel Rodríguez; o Raquel Bollo, que esta mañana cogía un vuelo a Canarias para arropar a la sobrina de la tonadillera en este durísimo trance a pesar de que nadie la ha informado del ingreso de la pequeña y se habría enterado del mismo por la televisión, como ha asegurado Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

Y aunque no pueden permanecer demasiado rato en el interior del hospital porque lógicamente Anabel y David son los únicos que pueden estar con su hija, al pedirles la influencer que estén a su lado para ayudarla emocionalmente en este momento tan complicado, no han dudado en dejarlo todo para viajar a Canarias y en las últimas horas las entradas y salidas del centro médico, con rostros serios que evidencian su preocupación, han sido constantes.