Última hora del estado de salud de Raphael, en directo: Manuel Martos da la última hora del estado de su padre en plena lucha contra un linfoma cerebral

Natalia Figueroa y Manuel Martos llegan al hospital para visitar a Raphael

Acompañando en todo momento a Raphael desde que ingresase en el Hospital 12 de Octubre tras descartarse que había sufrido un ictus, sus hijos y su mujer se han dejado ver todos los días por las inmediaciones para visitarle. Este martes, 24 de diciembre, Manuel Martos ha llegado junto a su madre, Natalia Figueroa, y han confesado ante la prensa que se encuentran "bien" a pesar de que "es un día especial, pero diferente" debido a que todavía su padre no ha recibido el alta hospitalaria. En cuanto a cómo se encuentra él, ha explicado que "él está muy bien, que eso es lo importante, más allá del día que es, que eso es una anécdota" y que durante el día de hoy "nos iremos turnando porque al final también hay niños, pero estaremos todos acompañándole al cambo del día". Por su parte, Natalia bromeaba con la prensa sobre si tomará el vermú con él comentando que "yo he preguntado, pero será sorpresa" y también ha asegurado que "yo me quedo con él". Demostrando la simpatía y el buen trato que siempre han tenido con los medios de comunicación, la mujer del artista les ha deseado unas felices fiestas y les ha agradecido la cobertura que están haciendo estos días: "Felices fiestas y mucha salud".