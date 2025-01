Manuel Carrasco sobre los 400.000 euros de multa por cantar en el Bernabéu: "Espero que pague Florentino, para él es poquito"

"¿Tan mal tocáis?", bromeaba Pablo Motos a su invitado en el segundo programa del 2025 para El Hormiguero. A pesar de no haber comenzado el año ganando en audiencias a su rival directo, La Revuelta, el programa de éxito de Antena 3 sí que pudo recoger unas declaraciones más que polémicas de Manuel Carrasco sobre las sanciones emitidas a los artistas después de "sobrepasar los límites de ruido establecidos" y molestar al vecindario durante los conciertos del pasado verano en el Santiago Bernabéu.

El cantante nacido en Isla Cristina ha sido hasta el momento el único español en lograr el hito de actuar en vivo en el estadio donde disputa sus encuentros el Real Madrid. Sin embargo, lo que pareció una alegría se convirtió en incordio cuando el pasado 13 de septiembre el Real Madrid lanzó un comunicado posponiendo su agenda de conciertos al año 2025 de cara a "cumplir la normativa anti-ruido". Un avance de la vorágine legal que se venía, y es que posteriormente la asociación vecinal de Perjudicados por el Bernabéu entendió que había que empujar y siguió con la querella penal admitida el mes de julio para continuar un trámite en tribunales que ha tocado la puerta del Ayuntamiento de Madrid y José Luis Martínez Almeida, además del propio presidente del club blanco, Florentino Pérez.

Muchos cantantes y grupos han visto su sueño en un brete, como Lola Índigo que sacó hace semanas nuevas fechas para cantar en el 'templo' de la Castellana, pero que fue desmentido por el propio Real Madrid, aludiendo a que aún existía "una obra por hacer" y que "no sé sabia lo que iba a pasar". Carrasco publicitaba su nuevo single, Pueblo Salvaje, acompañado de una nueva gira, Tour Salvaje. A la espera de sacar a la luz su nuevo proyecto, el artista no se cortó en su visita al programa de las hormigas cuando le preguntaron por el asunto.

Manuel Carrasco: "¿Cómo bajas si el que está en la grada de enfrente te dice 'no te escucho'?"

"¿Puede pasar que llenes el Bernabéu y 'palmes' dinero?", tentaba a su invitado Motos, que para abrir el debate sobre lo ocurrido con el ruido en el estadio mencionó la cifra que el propio artista había desvelado con David Broncano antes de finalizar el 2024: 400.000 euros en tres multas diferentes.

"Yo de verdad que no lo entiendo", contestaba un Carrasco dispuesto a desarrollar su queja. "No sé cuantos conciertos he hecho en mi vida, 400 o 1000, y nunca me han multado por ruido". El artista andaluz se mostró visiblemente indignado con la situación y explicó las incongruencias de lo ocurrido: "¿Cómo bajas si el que está en la grada de enfrente te dice 'no te escucho'? Tú te debes al público".

Aun así, Carraco quiso dejar claro en su alegato que entendía lo que demandaban los vecinos con "máximo respeto", aunque remarcó que "ellos (los artistas) no tenían culpa". Para cerrar su intervención, el cantante anunció que había presentado recursos legales y decidió cargar poniendo no apellidos, pero si nombre: "Espero que pague Florentino, que para él es poquito".