Belén Esteban: nuevo 'factor enganche' de 'La Revuelta', dos exclusivas y... ¿próxima colaboradora del programa?

La Revuelta había parado la maquinaria después de cerrar por todo lo alto el pasado año con Gerard Piqué, Silvia Alonso y una actuación estelar de Amaia Montero. Pero seamos sinceros, la realidad es que el aura del programa nunca se fue estas navidades, y es que los protagonistas de las campanadas no fueron otros que el valiente David Broncano y la espontánea Lala Chus, que debutaron al frente introduciendo las 12 uvas y tuvieron de premio la victoria en audiencias tras años de reválida de Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Este 7 de enero tocaba volver a la rutina en TVE: un público protagonista, Grison con sus polémicos 'dobles sentidos' o también las ingeniosas secciones de Jorge Ponce o 'El Hombre Mágico'. Pero el regreso del rebelde espacio televisivo venía acompañado de una invitada especial, y es que Belén Estebanestuvo presente desde el inicio hasta el final, tal y como había prometido en el caso de adivinar que La 1 batiera a Antena 3 el 31 de diciembre. Un carácter poderoso y una relación eterna con la pequeña pantalla. Belén Esteban no tardó en hacerse notar con divertidas apariciones como realizadora de cámaras o también sentada en uno de los tronos de la grada del Teatro Príncipe de Gran Vía.

Tras el éxito rotundo como personalidad en Sálvame, y ahora como presentadora del programa Ni que fuerámos shh, la que fue pareja de Jesulín de Urbique decidió sentarse en la zona del escritorio del andaluz, tras un rato de charla y piropos a los dos protagonistas de la nochevieja, para definitivamente tomar las riendas del programa. "Empieza mi entrevista", anunciaba lo que se venía Belén, que sonsacó curiosas respuestas tanto de la miembro del pódcast Estirando el Chicle como del ex presentador de La Resistencia.

Broncano no volverá a dar las campanadas y la exclusiva de una futura colaboradora del programa

"Yo pensaba que iba a ser difícil mantener el espíritu de La Resistencia y que nos viesen personas de más edades, y se ha conseguido", meditaba en alto con alegría Broncano al ser preguntado por Belén Esteban. La cuestión era amplia, el momento más satisfactorio a nivel profesional de todo 2024, pero la respuesta fue común por parte de Lala Chus y el jienense. La siguiente consulta de entrevistada ha entrevistado de Belén Esteban derivó sobre las preguntas clásicas: "He venido aquí seis veces y las seis veces este señor me ha preguntado lo mismo".

La venganza se sirvió y Broncano le tocó contestar primero a su órdago preferido: desvelar las relaciones sexuales. No obstante, Esteban puntualizaba: "En la última semana, desde nochevieja hasta hoy". Fu entonces cuando Broncano, con rostro avergonzado y sin mucha escapatoria dio un dato extraño que provocó tanto las risas como los abucheos de los asistentes: "La primera vez fue 10 minutos después de las campanadas (...) había una habitación ahí y para empezar el año fuerte". "Di la verdad David", insistían sus acompañantes. Finalmente, admitió que fueron siete ocasiones, un número al que LalaChus sumó dos cifras más, nueve. "De ilusión también se vive", bromeaba Belén.

El tiempo restante del programa fue suficiente para dejar dos exclusivas más encima de la mesa. "El año que viene quiero dar las Campanadas con Broncano y Lalachus", anunciaba en alto su deseo la presentadora el día de ayer. Sin embargo, a contracorriente del entusiasmo del público allí presente y de LalaChus, Broncano cortó las alas al sueño y dio la exclusiva definitiva: “No lo voy a hacer nunca más”. Pero la 'bomba' vino en los agradecimientos de Belén Esteban al programa: "Habéis traído a Kiko Matamoros, María Patiño y yo, aunque he venido más veces... A ver si me contratáis ya". Broncano cogió al vuelo el comentario y respondió: "Estarás contratada por el otro programa". Belén Esteban no dudó en postularse como nueva colaboradora en el futuro: "Tú no te preocupes que luego hablamos".