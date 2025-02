El cantante Ayax se defiende en redes sociales ante las acusaciones de abuso sexual: "Hay alguien detrás y lo voy a demostrar"

"Si por mí fuera hubiera hablado desde el segundo uno y ahora voy a hablar", iniciaba Ayax su alegato de defensa después de toda la polémica concurrida de las denuncias recogidas en el portal Denuncias Granada, creado a partir de la iniciativa de la periodista y activista Cristina Fallarás, sobre lo que son diversos casos anónimos de presunto abuso sexual por parte de los hermanos gemelos Ayax y Prok.

El dúo de raperos granadino ya fue incriminado desde hace meses con estos mensajes, en los que se aludía a un "dúo de cantantes de Granada que empezaba con las letras A y P". Con detalle, se describen en los mensajes recogidos por la cuenta @denunciasgranada en Instagram diferentes tipos de agresiones sexuales sin consentimiento cuando los raperos salían de fiesta por Madrid. "Me pellizcaba, me tiraba del pelo, me empujaba, me lanzaba cosas para hacerme daño", contaba uno de los mensajes.

Los cantantes rompieron su silencio el pasado martes en un comunicado en sus redes sociales donde rechazaban todas las acusaciones. "Se han dicho disparates muy grandes y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho", leía el escrito oficial de los artistas.

Con el asunto in crescendo, el rapero Ayax ha decidido publicar en tres stories de Instagram una respuesta a cámara para defender su inocencia y la de su hermano. El discurso ha girado en torno a diferentes aspectos, en unas palabras que el cantante consideraba "que no debía callar"

Ayax se protege junto a su hermano

"Todo es mentira, es una caza de brujas a la antigua", comentaba Ayax en un discurso dividido en tres stories diferentes en la cuenta oficial de los raperos en Instagram.

"No se han aportado pruebas ni se ha denunciado nada, son testimonios que podía haber dicho cualquiera", continuaba el rapero a cámara. "Quiero aclarar una obviedad: Ayax y Prok no somos la misma persona", aludía uno de los hermanos explicando que la exnovia de Prok había publicado un artículo sobre lo ocurrido con una fotografía en portada de Ayax. "Somos parecidos, pero no somos el mismo".

Ayax quiso remarcar, del total de denuncias presentes en la cuenta, que existían "dos testimonios graves y que llevaban impronta personal". "Esto es una venganza personal y sé quién puede haber sido, vosotros también sabéis de qué estoy hablando", atestaba Ayax.

También ha querido defender su inocencia ante los abusos comentando que la ubicación de los testimonios es inconexa con donde él residía entonces. "Yo no vivía en Madrid, vivía en Barcelona los dos últimos años y medio".

Sobre los rumores de una posible separación del dúo, Ayax ha querido desmentirlo: "Yo estoy con mi hermano a muerte en todo, nunca nos vamos a separar". El cantante quiso cerrar su intervención haciendo un alegato sentimental: "Llevo 20 años trabajando en esto. Tengo fans que me aman y yo les amo a ellos. Y leer estas cosas... nos han dejado destrozados".

Por último, Ayax advertía sobre las piezas periodísticas sobre las acusaciones: "Seguid hablando, pero tened esto en cuenta..."