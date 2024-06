El mensaje de despedida de Jennifer Lopez a sus fans: "Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos"

Jennifer Lopez ha suspendido la gira 'This is me... Live' que estaba prevista que comenzara el próximo 26 de junio en Orlando con el fin de promocionar su proyecto que además del álbum incluye una película musical y un documental. Todo ello supone "una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que 'para siempre' es real", aseguró la cantante y bailarina durante la promoción.

Recientemente a través de un comunicado emitido por los representantes de la organización, Live Nation a The Associated Press, han informado de que la artista no va actuar en ninguno de los conciertos programados de su tour hasta terminar el 31 de agosto en Houston. El motivo no está bien definido, ya que según la empresa Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos.

Tras el anuncio, ella misma ha mandado un mensaje personal a todos sus fans expresando su profunda tristeza por haber tenido que tomar esta difícil decisión.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima”, compartía Jennifer Lopez con sus seguidores.

La principal razón es el momento elegido para decidir compartir esta noticia, ya que los rumores de divorcio entre ella y Ben Affleck son muy sonoros. Mucho se habla y se especula acerca de que JLo y Ben podrían divorciarse de forma inminente. Unos rumores que se hicieron evidentes cuando él no acompañó a la cantante y actriz a la Gala MET celebrada a principios del mes de mayo cuando ella era una de las anfitrionas de dicho evento.

La pareja no se ha pronunciado al respecto, incluso parece que han organizado una salida para que se les vea juntos, pero todo bastante poco creíble. Como las siguientes imágenes tomadas el 30 de mayo.

Otro de los motivos por los que la cantante haya decidido cancelar su gira es que el número de entradas vendidas no ha sido el esperado. Por lo que, para evitar cualquier posible fracaso ha decidio ahorrarse el tour en el que se esperaba ver a la artista encima de los escenarios.