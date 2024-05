Reaparece Amaia Montero con una foto que desconcierta a sus seguidores

Amaia Montero vuelve a aparecer en redes sociales tras más de un mes. Y lo ha hecho enfureciendo a sus seguidores a través de la última storie, que ha publicado en su perfil de Instagram.

La ex vocalista principal de 'La Oreja de Van Gogh' ha compartido una fotografía de una chaqueta de cuero de un llamativo color rosa fucsia. Además, la prenda de ropa portaba un logotipo desconocido y la instantánea, llevaba escrito el siguiente texto: "Y cada día me repito que no queda tanto...".

La vuelta de Amaia Montero

Pero no ha sido la historia lo que ha dejado desconcertados a los fans, sino el conjunto de los diferentes detalles que ha ido dejando en la imagen. Ha acompañado el storie, con la canción de Queen de 'The show must go on', que traduciendo literalmente hace hincapié en que el show debe continuar. Algo que da a entender que la cantante podría volver a los escenarios.

Amaia Montero reaparece en las redes sociales / Amaia Montero- Instagram

Esta publicación ha enloquecido a los fans, quienes han confesado diferentes teorías que podrían tener relación con alguna nueva canción de la cantante, o su vestuario para su próxima actuación. Todavía no se ha confirmado nada por parte de la artista, pero tenemos la certeza de que pronto Montero nos avisará de algo. Toca esperar y pensar en la sorpresa positiva que dará dentro de poco a sus fans.