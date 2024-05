Frank Cuesta carga contra Rodolfo Sancho: "Ha educado a un hijo que descuartiza"

Mientras se espera a que salga la sentencia por el juicio de Daniel Sancho en Tailandia el próximo el 29 de agosto, las controversias en torno al caso no han disminuido. En un reciente canal del abogado Pablo Franco, Frank Cuesta, el conocido naturalista ha cargado sin filtros ante la posible denuncia de Rodolfo Sancho.

Los hechos ocurrían durante un directo, en el que un usuario preguntó a Cuesta sobre las recientes afirmaciones de Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia Sancho. La letrada había expresado anteriormente en 'Telemadrid' que Rodolfo Sancho podría emprender acciones legales contra él.

Ante la cuestión el herpetólogo respondió con vehemencia, aclarando que no tiene conocimiento de ninguna denuncia y criticando la actitud de anunciar demandas a través de los medios. "No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero normalmente cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó, no vas por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia", afirmó.

Además, Cuesta subrayó que cualquier denuncia debería interponerse en España, ya que él es ciudadano español, y calificó la situación como "una absurdez". También advirtió que si se llega a presentar una demanda, debería basarse en declaraciones reales y no en supuestas afirmaciones, insinuando que él mismo podría considerar acciones legales por difamación.

Pone en duda la educación de Daniel Sancho

El naturalista fue contundente al señalar que la familia Sancho debería estar preocupada por asuntos más importantes que lo que se dice en un canal de YouTube. Recordó que había advertido a la familia sobre la prudencia de no hablar públicamente antes de la sentencia, debido a la gravedad de la situación. "Ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a una persona", dijo Cuesta, destacando la seriedad del caso y la probabilidad de una sentencia severa.

"Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos. Y la persona esta ha educado a un hijo que descuartiza, pues lo siento mucho", ha asegurado también el leonés que lleva más de 20 años afincado en Tailandia.

En el mismo directo, el abogado Pablo Franco opinó que Rodolfo Sancho no está acostumbrado a la controversia mediática, lo que agrava su situación actual. "El problema que tiene Rodolfo Sancho es que le falta calle y es un tío que se ha hecho famoso como actor", comentó Franco, sugiriendo que la repentina exposición pública ha sido difícil de manejar para el actor.

Finalmente, Frank Cuesta también aclaró que su participación en los directos es voluntaria y sin ánimo de lucro, desmintiendo cualquier acusación de que esté beneficiándose económicamente de la situación.