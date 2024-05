Ibai Llanos confiesa estar ingresado en un hospital de México por problemas de salud: "No puedo ni sentarme"

El famoso youtuber Ibai Llanos tuvo una emergencia sanitaria durante una visita a México. Llanos compartió en sus redes sociales dos videos en los que aparece ingresado en un centro médico del país.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el streamer explicó el motivo por el que estaba en el hospital. "Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme", confesaba Llanos. Al parecer este problema había sido derivado por ingerir un exceso de picante en sus comidas.

"No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo", termina confesando Ibai Llanos en sus redes sociales. La comida mexicana está basada en su gran mayoría en el picante, pero no en cualquiera. De hecho, debes bastante tolerante a este tipo de alimentos, ya que si no tienes costumbre de consumirlos, puede pasarte algo similar a lo del streamer.

Llanos se encontraba en Mexico, para asistir a la Final Four de la competición y finalmente todo quedó en un susto. Tras la publicación del estado de salud en las redes sociales, han sido muchos los comentarios que han publicado sus seguidores. Uno de ellos le preguntaba que con qué le habían pinchado a lo que el streamer contestó "no lo sé, me dice 'te va a doler' y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro". Finalmente, todo ha quedado en una anécdota y Llanos se encuentra perfectamente.