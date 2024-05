Clara Lago desvela la pelea que tuvo con Penélope Cruz por teléfono

Clara Lago (Torrelodones, 1990) es uno de los rostros más representativos del cine español de este siglo. La hemos visto en películas que ya son historia de nuestro cine como El viaje de Carol o la taquillera Ocho apellidos vascos. Durante una emisión en el plató de Martínez y Hermanos, contó una de las anécdotas más 'tierra trágame' que le han pasado la actriz. Una historia que le pasó con Penélope Cruz.

La historia 'tierra trágame' de Clara Lago

"Antes de las pruebas de Volver -película en la que se presentó al casting-, yo tenía un tío, el hermano de mi madre, que era muy bromista. Me gastó una broma llamando al teléfono fijo de mi casa", confesaba la actriz. Tal y como contaba, su tío la llamó y se hizo pasar por Pedro Almodóvar, y le ofreció un papel para una película. Luego, supo que finalmente no era Almodóvar, sino su tío gastándole una broma.

Tiempo después de dicha broma, su tío abuelo fallece y le pasa algo durante el entierro. "Me mostré desconfiada cuando recibí una llamada en medio del entierro y me dijo: 'Hola soy Penélope. Llamo para saber qué tal estás'". Clara Lago, confusa, contesta al teléfono pensando que esto era también una broma: "A mí una vez sí, pero dos no... Saco a la chabacana que llevo dentro y empiezo a cargarme en los muertos de Penélope", confesaba en el plató de Martínez y Hermanos. Mientras Lago no paraba de decirle cosas como "¡No me vaciles!", Cruz seguí insistiendo que era ella. Luego, se dio cuenta de que estaba hablando con Penélope Cruz y realmente no sabía donde meterse.

"Mátame camión, déjame tipo folio... Le pedí perdón en todos los idiomas que sé, que realmente son dos... Le pedí perdón todas las veces que pude", confesó la actriz en el plató

Así es como Clara Lago ha explicado su momento más 'tierra trágame' que ha tenido a lo largo de su vida.