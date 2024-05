Ángel Llàcer habla de su estado de salud y confiesa que se llegó a despedir de sus familiares

Ángel Llàcer ingresaba en un hospital de Madrid el pasado mes de abril tras presentar graves síntomas de salud, causados por un viaje a Vietnam que realizó pocos días antes de ser ingresado. Tras un mes y medio en el que el actor no se ha dejado ver por ningún programa de televisión, además de no comunicar nada vía redes sociales, preocupaba su estado de salud. "Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real", confesaba el humorista.

El estado de salud actual de Ángel Llàcer

"Hace una semana yo salía del hospital", comienza el humorista en su texto publicado en las redes sociales. "Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", escribía Llàcer.

"Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas", terminaba Ángel.

Además, ha aprovechado para tener palabras de agradecimiento a su familia y amigos que han estado ahí en todo momento durante estos meses. Confesaba que siempre había hablado de dos etapas durante su vida, antes de los 50 y después de cumplirlos. Tal y como ha dicho en su publicación, "Justo este año he cumplido los cincuenta, o sea que mi segunda temporada ha empezado de lo más fuerte: con una segunda oportunidad que voy a aprovechar al máximo".