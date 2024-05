La madre de Antonio Tejado tras la salida de prisión de su hijo: "Estoy como loca"

Si alguien lo ha pasado especialmente mal desde que Antonio Tejado entró en prisión provisional el pasado 12 de febrero por su presunta implicación en el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal esa ha sido, sin duda, su madre. Sin embargo, María José García ha permanecido en un discreto segundo plano todo este tiempo y, en silencio e intentando sobrellevar con entereza este drama familiar -ya que la cantante era más que su cuñada, era como una hermana para ella- ha estado apoyando a su hijo desde el primer momento, convencida en su inocencia y en que podría demostrar que no tuvo nada que ver en el violento asalto a la vivienda de su tía.

Libertad provisional de Antonio

Y como no podía ser de otra manera, María José ha recibido la noticia de la libertad provisional de Antonio este lunes con alegría y una emoción tal que no ha dudado en romper su silencio y en hablar con varios colaboradores de televisión. "Estoy como loca, estoy loca de contenta" ha confesado a Anabel Gil, como la hija de Gil Silgado ha contado en 'Espejo Público'.

"Estaba llorando emocionadísima porque lo estaba pasando muy mal desde hace tiempo" ha añadido, revelando que entre los planes de la madre de Tejado no está conceder una entrevista en televisión como se especuló -si el juez finalmente imponía 100.000 euros de fianza, algo que no ha sucedido- está tomar medidas legales por todo lo que se ha dicho sobre su hijo en los últimos meses. "Le han ofrecido cantidades desorbitadas de dinero y ha dicho que no. No quiere" ha asegurado.

María José, que este domingo salió muy afectada de prisión tras visitar a Antonio y verle hundido, se pasó la tarde llorando y rezando a la Virgen del Rocío para que el joven saliese en libertad. De ahí su emoción incontrolable al hablar con Isabel Rábago nada más conocer la noticia de su excarcelación: "Me costaba entenderla. Solo decía llorando, 'libertad para Antonio, libertad para Antonio sin fianza'" ha relatado la tertuliana en 'Vamos a ver'

Reencuentro de Tejado con su familia

Lo primero que hacía Tejado tras salir de la cárcel era reencontrarse con su madre, su hermano Chema y su novia Samara en un conocido restaurante del centro de Sevilla para celebrar su salida de la cárcel. Una comida en la que hubo alegría, emoción y muchas lágrimas y tras el que María José regresaba a casa sin disimular su alegría por tener de nuevo a Antonio con ella. "Estoy muy contenta" ha reconocido con una gran sonrisa que hacía meses que no le veíamos.