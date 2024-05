El cambio de 'look' de Iker Casillas: ¿moda o injerto capilar?

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, Oporto y de la Selección ha celebrado este lunes su cumpleaños compartiendo una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con la cabeza totalmente rapada. Al igual que su excompañero de profesión, Joaquín Sánchez, que posaba con la cabeza rapada hace tres días, el que fuera capitán de España ha posado sonriente haciendo el símbolo de la victoria con los dedos. Aunque lo más llamativo ha sido su cabeza rapada, lo que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Desde "eres Zidane" hasta "menos mal que el pelo crece".

Dejando a un lado el humor que él mismo ha utilizado en su pie de foto, escribiendo "Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, #IkerCalvillas", muchos usuarios de redes sociales están apuntando a que su nueva apariencia no se debe a un cambio de 'look' , sino a un nuevo injerto de pelo, ya que no sería la primera vez que se somete a ese tratamiento.

Las redes apuntan a un nuevo injerto capilar

El deportista no ha aclarado, de momento, si realmente se trata de un injerto capilar o simplemente ha decidido cortar por lo sano con la llegada del buen tiempo.

Sin embargo, en redes sociales es conocida su amistad con Ángel Martín, uno de los médicos estéticos más conocidos de Madrid, con el que ha posado en sus redes en numerosas ocasiones. Es por ello que la mayoría de indicios apuntan a que se trata de otro injerto capilar, una operación a la que Iker ya se sometió en 2012.