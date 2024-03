Rosa Benito amenaza con denuncias por un vídeo filtrado: "Se enseña sin mi consentimiento"

"Estoy pensando tomar medidas legales sobre alguien que... está vertiendo mentiras hacia mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi consentimiento. Me da igual quién se lo haya mandado, era en un evento privado", así de contundente se ha mostrado Rosa Benito en un post de Instagram. La colaboradora televisiva ha estallado por la publicación de un vídeo en el que aparece dándole un beso a Amador Mohedano.

De su mensaje se entiende, que Benito amenaza con denunciar al youtuber que ha difundido las imágenes, el conocido como JuanjoVlog. Sin embargo, tal y como han contado en el programa ‘Así es la vida’ de Telecinco, el youtuber se ha defendido y ha explicado que “tenía permiso de Amador. Según él, Rosa le ha pedido que retire el contenido, pero ha explicado que se lo pidió de muy mala manera, con pésimos modales y buscando culpables. “Cuando Rosa se entera de que existe este vídeo entra en cólera... a voces como una loca”, añade.

Cruce de mensajes

Lejos de acabar ahí, la polémica ha cobrado una dimensión mayor cuando Benito ha usado de nuevo sus redes sociales para responder al creador de contenido. “Era un evento privado, y este personaje da a entender que me volví loca... ¡Y si estoy loca no me arrepiento!”, ha reaccionado la colaboradora.

"Salí, y soy ejemplo para muchas personas que viven y vivieron una situación parecida. Doy gracias por tener la familia tan bonita que tengo. Sin ellos no lo hubiera conseguido", concluye en su texto Benito, haciendo referencia a su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico en 2014.

Por su parte, el youtuber ha explicado que su intención no era la de ofender a las personas que sufren problemas mentales, sino que lo que quería era comentar el comportamiento de Rosa en un momento puntual.