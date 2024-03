Rihanna da un concierto tras ocho años alejada de los escenarios: esta es la cifra millonaria que ha ganado

Ocho años después de la retirada de Rihanna de los escenarios, se la ha podido ver cantando de nuevo en pleno directo. Este acontecimiento se ha vivido en la preboda del multimillonario Anant Ambani y Radhika Merchant. Un evento que ya estaba en el punto de mira de todo el mundo, tras seguir la boda del hombre más rico de India y que ineludiblemente terminó de la mejor de las maneras, con Rihanna en directo.

La presencia de Rihanna en la boda millonaria de India

Después de un total de ocho años en los que no hemos podido ver a la artista encima de los escenarios, llegaba para cantar en esta preboda, viralizando el momento no solo a los asistentes al evento, sino conmocionando al resto del mundo.

La cantante ofreció un total de 19 canciones a los asistentes, quienes pudieron disfrutar como nunca antes. Una actuación con la que ha ganado 6,3 millones de dólares. Tras la actuación de la cantante, y la posterior viralización en redes sociales, los internautas no han tardado en hablar sobre la performance de Rihanna.

La comentada actuación de Rihanna tras ocho años

Poco tiempo después, eran los fans de la cantante los que opinaban que la actuación que había ofrecido era "algo floja", ya que además después de estar tantos años sin cantar temas como 'Diamonds', 'We found love' o 'Bitch Better Have My Money', entre otras, "había dejado las expectativas bastantes cortas", con respecto a otras actuaciones.

Lo que si se debe comentar, es que un artista está acostumbrado a cantar en público frecuentemente, pero después de alejarse de los escenarios y de la música, siempre cuesta volver a estar en el 'top de los tops' en una única actuación en la que te juegas todo y estás en el punto de mira de todo el planeta.