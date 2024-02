29 de febrero: estos son los famosos que celebran su cumpleaños cada cuatro años

Los años bisiestos fueron creados por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría por encargo de Julio César, quien entonces daba nombre al calendario Juliano. El principal propósito detrás de la creación de los años bisiestos era corregir la diferencia entre la duración del año real, es decir el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol, y el año que aparecía en los calendarios.

Cada cuatro años, febrero tiene 29 días, y es precisamente este 2024 uno de ellos, en el que un gran número de personas celebran su cumpleaños en la fecha real en la que nacieron, y no un día antes o uno después, como están acostumbrados cuando no hay rastro del 29 de febrero. Posiblemente no conozcas a muchas personas que estén de celebración este jueves por primera vez en cuatro años, por lo que te presentamos una lista de algunos famosos nacidos el 29 de febrero.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es probablemente la personalidad más famosa en España, que cumple años este 29 de febrero. Nació en un año bisiesto, concretamente en 1972, y este día del año celebra su 52 cumpleaños. Según él mismo ha confesado en algunos tweets pasados, reivindica "el derecho de todos a tener cumpleaños", por lo que hoy será un día especial para el presidente.

Núria Martínez, Ferrán Torres y Rubén Plaza / Redes

Núria Martínez

La jugadora de la Selección Femenina de Baloncesto es otra de las caras más conocidas de nuestro país, que nació un 29 de febrero, en su caso fue en el año 1984, por lo que cumple 40 años. La deportista juega como base y es una de las caras más reconocidas en el baloncesto español femenino.

Rubén Plaza

Cumple 44 años. Rubén Plaza es un exciclista español que cuya carrera profesional comenzó en 2001 y se dilató hasta el año 2019. Nació el 29 de febrero de 1980, por lo que este 2024 celebra su 11º cumpleaños.

Ferrán Torres

28 años después del nacimiento de Pedro Sánchez, llegaba a este mundo el delantero del Barça Ferrán Torres, quien se suma a la lista de personas famosas en España que nacieron un 29 de febrero. Este deportista nació el 29 de febrero del año 2000, por lo que cumple 24 años.

Famosos internacionales que cumplen años el 29 de febrero / Redes

Rakhee Thakrar y Reilly Dolman

Dos famosos internacionales que están de celebración este 29 de febrero son Rakhee Thakrar y Reilly Dolman. Por su parte, la actriz británica que ha interpretado durante cuatro temporadas a Emily Sands, una de las profesoras de instituto en la serie 'Sex Education', este 2024 cumple 40 años. El actor canadiense Reilly Dolman, conocido por su papel principal de Philip Pearson en la serie 'Travelers' también cumple años este 29 de febrero, concretamente 36.

Ja Rule y Mark Foster

Jeffrey Atkins, mejor conocido como Ja Rule, es un rapero nacido en Nueva York el 29 de febrero de 1976, por lo que este 2024 celebra su 48 cumpleaños, el 12ª en toda su vida, un 29 de febrero. Por su parte, Mark Foster es cantante y compositor americano, líder de la banda 'Foster the People'.