Qué fue de Rocío Madrid, colaboradora de 'Crónicas Marcianas' y reportera de 'Operación Triunfo'

A menudo reaparecen personajes televisivos que creíamos desaparecidos, olvidados o hacía años que no escuchábamos su nombre. Estrellas que debutaron en el pasado en televisión, y cuya vida profesional experimentó un giro de 180 grados. Rocío Madrid es una de ellas. La conocida presentadora debutó en 'Crónicas Marcianas' en el año 2001, donde compartió plató con Xavier Sardá, Carlos Latre o Boris Izaguirre hasta el año 2005, cuando el formato llegó a su fin.

Fue precisamente con 'Crónicas Marcianas: el Reencuentro', cuando Rocío Madrid regresó a los televisores y mentes de muchas personas. En este especial, la que fuera colaboradora se reencontró con otros rostros del programa como Paz Padilla, Javier Cárdenas o Mariano Mariano. Sin embargo, los verdaderos fans de la comunicadora, saben que no ha dejado de trabajar.

Rocío Madrid en la actualidad

Lo cierto es que Rocío Madrid no se ha separado de la televisión, y ha colaborado en formatos como 'Fuera de control' Y 'Amar en tiempos revueltos' de TVE, o 'Arrayán', en Canal Sur, si hablamos de ficciones. También trabajó como co-presentadora de '¿Qué apostamos?', y ha concursado en formatos como 'Expedición imposible', en Cuatro, o 'Tu cara me suena' y 'Me resbala' en Antena 3.

Con respecto a la vida personal de la presentadora, sabemos que en 2006 pasó por el altar con su marido, el futbolista Ángel Morales, con quien a día de hoy tiene dos hijos. Cuenta con más de 88.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y el pasado mes de septiembre anunció que su proyecto de comedia musical 'Lo nuestro está cantado' junto a Jaume Casals regresaba en el teatro Aquitania de Barcelona.