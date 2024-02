Beth se pronuncia sobre Operación Triunfo: "Estoy aquí solo por las rastas"

La exconcursante de Operación Triunfo Beth Rodergas, más conocida por el público del programa únicamente como Beth, ha participado en el cuarto episodio de la nueva temporada de Estirando el Chicle. Este pódcast dirigido por las creadoras de contenido Carolina Iglesias y Victoria Martín fue reanudado a principios de este año con una sexta temporada.

En esta emisión patrocinada por Pódimo -pero también disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y otras plataformas-, la cantante catalana se ha sincerado sobre su paso por la segunda edición del conocido programa de televisión, en 2003. Una cuestión que a ella le "fustigaba" en aquel momento era su convicción de haber sido seleccionada como concursante de Operación Triunfo por su aspecto. Según ha expresado, ella pensaba: "Estoy aquí solo por las rastas, me han elegido porque soy 'la alternativa'".

A continuación, ha confesado los entresijos de sus inicios en el mundo de la música, una vez finalizado el concurso. Ella pretendía seguir su línea y hacer un "disco alternativo", pero, según ha revelado, no se lo permitían: "Todos teníamos que hacer un mismo estilo", ha explicado.

Además, ha rememorado que en la etapa final de los castings previos al programa había otro aspirante con rastas. Beth ha recordado cómo bromeaban entre ellos: "Si te cogen a ti...", se decían mutuamente entre risas. "Era como... somos lo suficientemente inteligentes para saber que si entras tú, yo no entro", ha expresado con humor, en alusión al elemento estético que ambos lucían.

Después, ha aclarado que este asunto actualmente parece "absurdo", pero que hace veinte años todo se entendía de una manera muy diferente. "No sabéis la de gente que me ha escrito y que me sigue diciendo: 'Gracias a ti me dejaron llevar las rastas o el piercing al curro'".

Las presentadoras de Estirando el Chicle han comentado, entre chistes y anécdotas personales, cómo Beth fue un referente para muchas adolescentes, ya que su look se popularizó en aquella época y bastantes jóvenes se hicieron rastas con su propio pelo o se incorporaron unas postizas para imitarla. Sea como sea, Beth se deshizo de ese peinado y ahora luce una melena larga lisa a medio camino entre el castaño claro y el rubio oscuro, aunque en ella permanece su característico aro en la nariz.