Qué fue de Isabel Ordaz, 'La hierbas' en 'Aquí no hay quien viva' o Araceli en 'La que se avecina'

A menudo surge la pregunta sobre qué habrá sido de algún actor o actriz que conquistó a la audiencia en el pasado, pero que terminó desapareciendo y en la actualidad no se sabe apenas nada de su vida o situación laboral. Un ejemplo de ello es Isabel Ordaz, que por su nombre quizás no la conozca tanta gente como por sus papeles en la pequeña pantalla como 'La hierbas' en 'Aquí no hay quien viva' o Araceli Madariaga en 'La que se avecina'.

Isabel Ordaz conquistó a millones de telespectadores en la década de los 2.000 con sus papeles en series de televisión, interpretando primero a Isabel desde la segunda temporada en 'Aquí no hay quien viva', una comunidad de vecinos en la que los inquilinos se hacen la vida imposible unos a otros. Posteriormente, su papel como Araceli en 'La que se avecina', se vió afectado por dos abandonos para enfocarse en su carrera teatral.

Isabel Ordaz se mantiene ligada al mundo de la interpretación

Y es que, la actriz de 'La que se avecina', tetminó abandonando el formato por diferencias con los creadores en cuanto al tipo de humor y los contenidos utilizados. Siempre estuvo ligada al mundo del teatro, con trabajos como Luces de bohemia, El jurado o El beso. Además, cabe recordar que en 1998 ganó el premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en la película 'Chevrolet'.

Desde entonces, Isabel Ordaz ha continuado trabajando en teatros de toda España con obras como La asamblea de mujeres o La profesora, su último debut en teatros. Además ha seguido explotando su pasión por la poesía y a lo largo de estos años ha publicado varios poemarios y un libro de relatos, entre los que se encuentran Flor de alientos, No sé, Poemas de Palestina, El agua de la lluvia tiene algo o La geografía de tu nombre y Despedidas.