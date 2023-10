Tamara Gorro, tras alimentar los rumores de reconciliación en Roma, aclara por fin su relación con Ezequiel Garay

gorro

La relación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay continúa bajo el foco mediático, pues a pesar de haber dejado claro en numerosas ocasiones que no son pareja, ambos han sido divisados varias veces caminando de la mano por Ibiza. A pesar de haber pasado más de un año desde que la influencer anunció su divorcio, la última aparición de los dos juntos ha tenido lugar en los últimos días, pues la que fuera pareja ha protagonizado una escapada a Roma.

Tras la filtración de las imágenes que ponían en duda su divorcio a manos de 'La Cuernis' en Instagram, era su viaje a la capital italiana lo que volvía a hacer saltar las alarmas. Lejos de pronunciarse de forma calmada, la influencer aparecía en sus redes visiblemente enfadada: "Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que hable, porque no me da la gana. Estoy divorciada, juzgado, papel, juez. De ahí, en adelante, no tengo nada más que decir", estalló Tamara.

Tamara Gorro no descarta nuevos viajes junto a Ezequiel Garay

Sin embargo, su actitud ha dado que pensar a sus seguidores, quienes no tienen claro cuál es su verdadero vínculo con Ezequiel Garay a día de hoy, por eso ha acudido al programa donde colabora, 'Y ahora Sonsoles', para aclarar la verdad en este asunto. Tras comenzar bromeando con sus compañeros, Tamara asegura que "yo llegué un punto en mi vida en el que soy de las personas que asume los errores, y yo cometí un error muy grande que es hablar de mi vida personal, porque luego das pie a que la gente pueda opinar y no te guste, entonces yo decidí que no", dejaba claro en 'Y ahora Sonsoles'.

Y es que, parece ser que Tamara lo tiene más claro que sus propios seguidores, por lo que no ha dudado en recalcarlo una y otra vez: "Yo estoy soltera, divorciada, como dije el otro día papel, boli, juez, divorciada. Si mañana me veis con este señor dando un paseo, pues que opinen que estoy con el señor dando un paseo", dice. Mientras los colabroadores continúan alegando que no es lo mismo un señor cualquiera que Ezequiel Garay, Tamara Gorro zanja explicando que "si la pregunta es si tengo novio o no, no tengo novio. Yo estoy soltera, estamos divorciados", sentencia.