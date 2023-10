El mundo del cine celebra el amor: Chris Evans y Alba Baptista se dan el sí quiero

Boda se casa con Alba Baptista

Hace escasos tres meses en una entrevista a Scott Evans, hermano de la estrella de 'Capitán América', Chris Evans, se confirmaba el romance entre su hermano y una joven actriz al mismo tiempo que pedían privacidad. Durante su intervención hizo alusión a la relacion del actor con su compañera de profesión Alba Baptista, conocida entre otros papeles por su aparición en la telenovela portuguesa de TVI, Jardins Proibidos.

Ahora, el amor hace tanto ruido que no pueden mantenerlo en silencio. Chris Evans ha admitido en su primera aparición pública un mes después de que se informara que se había casado con la actriz Alba Baptista. No sólo una vez, sino dos. Con una no ha sido suficiente para demostrarse el amor, sino que han tenido que celebrar dos ceremonias de boda.

Chris ha hablado sobre la doble celebración mientras hacía alarde de su anillo de bodas en la Comic Con de la ciudad de Nueva York y les ha confesado a los fans que fue genial: 'Me casé. Fue realmente genial. Tuvimos una especie de dos ceremonias. Tuvimos uno en la costa este, hicimos uno en Portugal: el portugués de mi esposa. Pero eran simplemente... maravillosos y hermosos. Es mucho planear una boda; para aquellos de ustedes que están casados, saben, requiere mucho de ustedes'.

El actor ha continuado su revelación: 'Pero ahora que hemos superado eso, hemos estado disfrutando de la vida, preparándonos para el otoño, mi estación favorita. Es la mejor época del año en este momento. Ahora simplemente nos relajamos, disfrutamos de la vida y reflexionamos'.

En septiembre pasado, se informó que Chris y Alba se casaron en una ceremonia íntima en su casa del área de Boston. Una fuente le dijo a Page Six en ese momento que la ceremonia estuvo 'estrechamente cerrada' y los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad y apagar sus teléfonos celulares.

Testigos de su matrimonio

A la ceremonia asistieron invitados de todos los ámbitos, incluidos los coprotagonistas de Chris en el Universo Marvel como Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Scarlett Johanson y Chris Hemsworth. También se informó que la pareja viajó al país de origen de Alba para tener una segunda boda con la finalidad de que su familia pudiera presenciar el intercambio de votos entre ella y Chris.

Chris y Alba provocaron por primera vez rumores de que eran una pareja en noviembre de 2022, cuando la revista 'People' informó que habían estado saliendo durante más de un año, y horas después del informe, los actores fueron vistos tomados de la mano en Central Park, en Nueva York. En febrero, Chris hizo oficial su romance en Instagram al publicar una serie de fotos de él y Alba caminando y recogiendo manzanas para conmemorar el Día de San Valentín.