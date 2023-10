Tamara Gorro, divorciada, zanja los rumores de reconciliación con Ezequiel Garay: "No tengo nada que esconder"

Tamara Gorro y Ezequiel Garay durante su noviazgo / Agencias

La relación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay continúa bajo el foco mediático, pues a pesar de haber dejado claro en numerosas ocasiones que no son pareja, ambos han sido divisados varias veces caminando de la mano por Ibiza. A pesar de haber pasado más de un año desde que la influencer anunció su divorcio, la última aparición de los dos juntos ha tenido lugar en los últimos días, pues la que fuera pareja ha protagonizado una escapada a Roma.

Tras la filtración de las imágenes que ponían en duda su divorcio a manos de 'La Cuernis' en Insragram, ha sido su viaje a la capital italiana lo que ha vuelto a hacer saltar las alarmas. Lejos de pronunciarse de forma calmada y explicar a sus seguidores en qué punto se encuentra su relación con Ezequiel Garay, la influencer ha aparecido en sus redes sociales visiblemente enfadada: "Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que hable, porque no me da la gana. A ver si queda claro: yo estoy divorciada, juzgado, papel, juez. No separada. Yo soy una persona soltera, al igual que Ezequiel. De ahí, en adelante, no tengo nada más que decir", estalló Tamara.

Tamara Gorro aparece visiblemente molesta en sus redes sociales / Redes

"Me voy a la calle con Eze porque no tengo nada que esconder"

Tamara Gorro ha recalcado que le dan igual las opiniones acerca de su relación con Ezequiel Garay, pues solo ellos saben verdaderamente en qué punto se encuentra: "Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también", sentencia en su perfil de Instagram.

Un divorcio hace más de un año que dejó muchas dudas en sus seguidores, pues las palabras de Tamara Gorro fueron generalmente positivas: "Creo que lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que la vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana una persona. Lo voy a tener de por vida", decía. Ahora, la ex-pareja disfruta de una escapada de ensueño por Roma, y Tamara Gorro no está dispuesta a dejarse llevar por las opiniones de sus seguidores: "Me voy a la calle, con Eze, porque no tengo nada que esconder", zanjaba en su comunicado.