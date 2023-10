Última hora sobre la salud de Concha Velasco: así ha sido la visita de su amigo Enrique del Pozo, con fotografía incluida

Concha Velasco en una de sus últimas apariciones públicas / Agencias

Coronada como una de las mejores actrices de nuestro país, Concha Velasco se retiró de los escenarios en 2021 tras la pandemia por Covid-19, siendo una de las figuras más admiradas y respetadas del mundo de la actuación. Desde entonces, y según comunicaron sus hijos, la artista está viviendo en una residencia de mayores, donde recibe las visitas de familiares y amigos.

Después de conocerse su ingreso en el hospital, saltaron las alarmas sobre su verdadero estado de salud tras las declaraciones de Mariló Montero como portavoz de la familia, quien aseguró que "ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo... y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue al hospital y le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto", dando a entender que Concha Velasco atravesaba una etapa complicada.

Enrique del Pozo agarra de la mano a Concha Velasco

Sin embargo, fue su amigo José Manuel Parada quien, hace unos días contó para el programa 'Fiesta' como se encuentra Concha Velasco, dejando claro que no todas las informaciones de los últimos meses son verdad: "Se han dicho muchas cosas exageradas, muchas mentiras y muchas medio verdades. Eso de que dicen que su cabecita no, no, la cabeza la tiene estupenda", señalaba el colaborador.

El último en visitarla ha sido su amigo Enrique del Pozo, quien además ha compartido una fotografía en redes sociales junto a la actriz: "Tarde con mi Concha Velasco y su hijo, mi querido Manuel, en la residencia", comenzaba diciendo. Mostrando su manicura roja, del Pozo explica que "hace unos días Manuel me dijo ven a verla. Le va a gustar mucho. Nos hemos emocionado los dos y hablado de tantos recuerdos personales y profesionales", señala.

Un reencuentro de lo más esperado y revelador, que Enrique del Pozo ha querido compartir en Instagram: "He valorado tanto esos besos que nos hemos dado y casi toda la tarde agarrada a mi mano y yo a la suya. Estás bonita. Te quiero", a lo que añadía un bonito mensaje a los dos hijos de la actriz. A pesar de que el artista ha desvelado menos detalles del estado de salud de Concha Velasco que José Manuel Parada, podemos ver cómo la artista continúa recibiendo visitas de sus amigos en la residencia.