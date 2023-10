Este es el mote que Shakira le puso a su ex-suegro antes de sacar su última canción 'El jefe'

Shakira en una de sus últimas entrevistas / Agencias

Shakira se mudó a Miami junto a sus hijos hace unos meses, tras casi un año de incertidumbre y tensiones entre ella y el que fue su marido, Gerard Piqué. Un divorcio mediático debido a las declaraciones públicas de los dos protagonistas, que terminó con la colombiana mudándose a Miami. La pareja continúa intentando vender tres propiedades de gran tamaño de las que son dueños en Esplugas de Llobregat, Barcelona, por un precio de 15 millones de euros. Estas propiedades cuentan con una vivienda principal de 3.800 metros cuadrados que compartían ambos protagonistas, y otras dos secundarias.

Tras el lanzamiento de su último tema 'El jefe', Shakira se encuentra de nuevo bajo el foco mediático, pues de nuevo ha arremetido contra su exmarido Gerard Piqué, aunque esta vez ha decidido hacerlo atacando directamente al que fue su suegro. Además, la canción que ha lanzado junto a Fuerza Regida va dedicada a la que fue la niñera de sus hijos en Barcelona, y con la que se ha mudado a Miami. Sin embargo, no todo está tranquilo para la colombiana, pues según se ha podido conocer, la fiscalía acusa a Shakira de defraudar a Hacienda otros 6 millones de euros en 2018.

Shakira, en guerra con los padres de Gerard Piqué

La relación de Shakira con su ex-familia política nunca fue buena, y así lo ha demostrado atacando en sus canciones a Gerard Piqué, sus padres, e incluso a Clara Chía, la actual pareja del futbolista. Sin embargo, ha sido en su última canción donde ha arremetido contra la que era su suegra, Montserrat Bernabeu de nombre, criticando que "me dejaste de vecina a la suegra", y su suegro Gerard Piqué: "Dicen por ahí que más de cien años dure, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", decía en sus versos.

Ha sido la periodista Silvia Taulés en el programa de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR', quien ha desvelado que tal es su rechazo por el padre del futbolista, que la colombiana le puso un apodo hace meses y que no solo usaba ella, sino el resto de su familia, para dirigirse al que fue su suegro durante años. Según la colaboradora, Shakira había apodado al padre de Gerard Piqué como "el ogro" debido a la mala relación que mantenía con él, y la manera en la que se refería a él cuando estaba a solas con su familia.