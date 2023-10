La novia de Risto Mejide estalla tras las críticas a su físico: "Tengo una doble mastectomía"

Risto Mejide y Natalia Almarcha en el aeropuerto / Agencias

Risto Mejide y Natalia Almarcha volvían a ocupar el foco mediático tras hacerse pública una nueva ruptura de la pareja. Tan solo unos días después de conocer que Risto y Natalia se habían dado una segunda oportunidad después de separarse durante varias semanas, la pareja dejaba claro que las segundas oportunidades no siempre son buenas, pues el presentador y su pareja habrían puesto fin de nuevo a su relación.

Sin embargo, y dos meses después de haber terminado su relación de nuevo, parece ser que la historia de amor entre el presentador y la farmacéutica se resiste a llegar a su fin, y Natalia Almarcha le habría dado una nueva oportunidad a Risto Mejide. Hace apenas unos días, la pareja era vista por las calles de Granada paseando, donde Risto aprovechó para comprar un anillo a su novia valorado en 7.000 euros.

Risto Mejide habría pedido matrimonio a Natalia Almarcha

Sin embargo, no son todo buenas noticias para la joven farmacéutica de 27 años, pues además de los comentarios que recibe en redes sociales sobre su relación con Risto, que apuntan a que no ha sido fiel a su pareja, los 'haters' continúan criticando el cuerpo de la catalana, especialmente sobre sus operaciones y retoques estéticos. Harta de que se cuestione su apariencia física y que se hable de una operación de pechos, Natalia ha estallado diciendo que "mamoplastia no, tengo una doble mastectomía", asegura.

Según ha informado ABC, Natalia Almarcha se sometió hace unos años a unas pruebas médicas debido a algunos antecedentes familiares, y el resultado dio positivo en el gen BCRA, el causante del cáncer de mama y ovarios. Su entorno ha asegurado a ABC que este proceso y la operación fueron "muy dolorosos" para ella. Su entorno lo tiene claro: "Por todo lo vivido con Risto y el mundo mediático, Natalia ha perdido mucho peso y se le nota especialmente la operación, pero no está operada de nada más, es todo falso", señalan añadiendo que es posible que tenga que someterse a una operación de ovarios en el futuro.

En lo relativo a su relación con el presentador, que compró un anillo de 7.000 euros en Granada, su familia asegura que Risto "le propuso compartir el resto de su vida juntos", el entorno de la joven confiesa que Natalia no respondió un sí rotundo: "Aunque se reconciliaron en verano y se quieren muchísimo, Natalia quiere ir con calma", zanjan.