Este es el millonario patrimonio de Aitana a sus 24 años: la desorbitada cifra que gana en cada concierto

Desde su paso por 'Operación Triunfo 2017', Aitana Ocaña ha evolucionado no solo como mujer y persona, sino como profesional perteneciente a la industria musical. Con más de 3.7 millones de seguidores en Instagram y 13 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, la joven de 24 años se ha coronado como la estrella del pop de nuestro país. Si bien la estética de Aitana ha dado un giro de 180 grados, la esencia de la protagonista sigue siendo la misma, tal y como ella ha asegurado en sus últimas entrevistas.

A pesar de las críticas recibidas en los últimos conciertos de su nueva gira 'Alpha Tour', Aitana ha demostrado ser fiel a sí misma y ha lanzado un mensaje en su último concierto en Málaga: "Si alguien está pasando por un mal momento, o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo, te acabas dando cuenta -y yo también me acabaré dando cuenta- de que me queda mucho por vivir. Te acabas dando cuenta de que todo cambio es experiencia, y deciros que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os apetezca", compartía.

Aitana cobra más de 150.000 euros por cada concierto

Y es que, a pesar de las críticas, Aitana ha demostrado ser la auténtica reina del pop de nuestro país y con ello, construir un patrimonio que aseguran cuenta con siete cifras. Según desvelaban en el programa 'Fiesta' en Telecinco, la cantante de '11 Razones' acumularía en su cuenta corriente 5 millones de euros, según este programa. Su trabajo como cantante, coach de 'La Voz Kids' u otras colaboraciones con marcas o participaciones en algunos formatos, hacen de Aitana una joven millonaria.

Y es que, la catalana tendría un caché bastante alto según comentó 'Fiesta', que ascendería a un total de 150.000 euros por cada concierto que ofrece. Teniendo en cuenta que esta nueva gira en la que se ha embarcado Aitana cuenta con un total de 8 conciertos en España y 9 en Latinoamérica, la artista se embolsaría más de 2,5 millones de euros. Además, desde hace algo más de un año se ha podido conocer que mantiene algo más que una amistad con el colombiano Sebastián Yatra, aunque todavía no viven juntos. Mientras que él compró un piso en el centro de Madrid por más de 1,5 millones de euros, ella adquirió una casa unifamiliar valorada en 800.000 euros que adquirió tras separarse de Miguel Bernardéu.