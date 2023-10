Paz Padilla revela por error la imagen de la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre parece que está iniciando una nueva relación sentimental

La conocida presentadora gaditana Paz Padilla compartió en las historias de su perfil de Instagram (@paz_padilla) un vídeo en el que se veía a un grupo de personas en torno a varios cantantes escuchándolos en directo en una habitación, Miguel Ángel Silvestre entre ellos. Los artistas que aparecían en las actuaciones eran el cantaor andaluz Paco Candela, conocido por su sevillana "Tú no eres caballista", y Nina Alemania, una cantante originaria de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que también se dedica a interpretar música de varios palos del flamenco.

Estos momentos han tenido lugar en el contexto de un breve viaje a Ubrique entre amigos. En las fotos de la escapada compartidas por la gaditana se han visto varios rostros conocidos como la actriz y modelo Paula Echevarría, el exfutbolista Miguel Torres, el vocalista de 'Hombres G' David Summers, el presentador Bertín Osborne, el cantante Antonio José o el bailarín Javier Castillo, más conocido como 'Poty', entre otras personas famosas. El anfitrión del evento ha sido el empresario andaluz José Luis López 'El Turronero'.

Con lo que posiblemente no contaba Padilla es con que en sus imágenes había capturado, además del espectáculo, a varios de los presentes que quizá no querían ver su imagen difundida. Así, en uno de los sofás del fondo se ve al actor castellonense Miguel Ángel Silvestre en compañía de una mujer joven. Él ha pasado su brazo sobre los hombros de ella y tienen las manos entrelazadas y se les ve interactuando cariñosamente.

Rápidamente, muchos usuarios de Instagram se han lanzado a la búsqueda de la identidad de la chica. Una cuenta que recopila tanto rumores como evidencias de todo tipo de asuntos del corazón a partir de indicios enviados por personas aficionadas a estos temas, @lacuernis, ha subido una publicación con los datos que se han reunido hasta el momento. En ella se indica que la acompañante de Miguel Ángel Silvestre podría ser Rebeca Toribio.

Se trata de una joven emprendedora nacida en Valencia, que fundó el restaurante 'Superchulo' en Madrid, en el barrio de Malasaña, cuando tenía 22 años. El local ofrece alimentación vegana y vegetariana. El establecimiento cuida mucho la presentación y la estética de los platos, repletos de color, una huella propia a la que llama 'Rainbow food'. Asimismo este es el nombre del libro que publicó tiempo después. Actualmente, tiene 29 años y más de 7.000 seguidores en Instagram. Además, ha recibido el reconocimiento de Forbes como una de las personas de menos de 30 años más influyentes en España, por sus ideas sobre alimentación sostenible y sana.

Noticias relacionadas

En la publicación de esta cuenta de investigación sobre asuntos de famosos aparecen tanto los vídeos grabados por Paz Padilla como otras capturas de pantalla en las que se ven las interacciones en Instagram del actor (@miguelangelsilvestre) en el perfil de ella y en el del restaurante, como comentarios y "me gusta".

Sin embargo, no parece que la posible pareja esté ocultando demasiado su presunto romance, puesto que estos vídeos no son las únicas evidencias. Así, la actriz Paula Echevarría también ha compartido una fotografía en su perfil (@pau_eche) en la que se ve al grupo de amigos sentados en unas butacas de cine y también Silvestre aparece sentado junto a esta joven, Rebeca Toribio. No parece que ni el actor ni su recién conocida acompañante deseen ocultar su relación; aunque, por el momento, ninguno de ellos ha ofrecido declaraciones al respecto.