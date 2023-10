Así ha sido la transformación de Guti en los últimos años: "El que tiene talento acaba saliendo a flote"

El futbolista Guti habla sobre su carrera profesional / Agencias

José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti, está a punto de cumplir 47 años el próximo 31 de octubre. El futbolista, que lleva casado con su mujer Romina Belluscio más de 7 años, y con la que tiene dos hijos llamados Enzo y Romeo, ha hablado de su carrera profesional con la revista 'Men's Health'. El futbolista asegura que, a pesar de su situación profesional, está dispuesto a conseguir algunos objetivos físicos: "Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, he ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo", cuenta.

Y es que, en los últimos años su vida se había vuelto algo más sedentaria, por eso Guti está dispuesto a retomar los entrenamientos: "Tengo ya casi 47 años, intentas dentro de tu edad hacer el máximo ejercicio posible para encontrarte bien físicamente", señala. A pesar de que ahora sea comentarista en 'El Chiringuito', el futbolista no descarta el papel de entrenador en un futuro: "Hasta que me quiten la ilusión", añade.

Así es la casa de Guti y Romina Belluscio en Madrid

Aunque asegura que en el mundo del fútbol no hace falta tener un físico concreto, pues "el que tiene talento al final acaba saliendo a flote", sí ha querido hablar sobre la salud mental en este deporte: "Yo tuve un momento difícil en mi carrera deportiva, estuve con un psicólogo, y me ayudo muchísimo a salir de la situación en la que estaba", comenta normalizando la terapia.

Junto a su mujer Romina Belluscio, el matrimonio conforma una de las parejas más sólidas del panorama, a la altura de Sergio Ramos y Pilar Rubio, o los Beckham. Guti y Romina viven en una casa ubicada en la urbanización 'La Finca' de Pozuelo de Alarcón, Madrid, una de las más conocidas de la zona. Se trata de una mansión de 1.000 metros cuadrados con todo tipo de comodidades, incluida una zona rural.