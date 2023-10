Gerard Piqué y Shakira, en el punto de mira tras no haber pasado con sus hijos los días correspondientes

Gerard Piqué y Shakira protagonizan un nuevo enfrentamiento / Agencias

Shakira se mudó a Miami junto a sus hijos hace unos meses, tras casi un año de incertidumbre y tensiones entre ella y el que fue su marido, Gerard Piqué. Un divorcio mediático debido a las declaraciones públicas de los dos protagonistas, que terminó con la colombiana mudándose a Miami. Alli, tanto ella

El divorcio entre el futbolista y la cantante avanza a pasos agigantados, pues la pareja continúa intentando vender tres propiedades de gran tamaño de las que son dueños en Esplugas de Llobregat, Barcelona, por un precio de 15 millones de euros, según cuenta 'Y ahora Sonsoles'. Estas propiedades cuentan con una vivienda principal de 3.800 metros cuadrados que compartían ambos protagonistas, y otras dos secundarias.

Gerard Piqué no ha pasado con sus hijos los 10 días acordados en el convenio

Hace apenas unos días Gerard Piqué emprendía un viaje a México por motivos profesionales en los que ha sido criticado por los medios de comunicación debido a su mala conducta. El futbolista tenía previsto acudir a Miami para hacer una visita a Shakira y sus hijos, con quien tiene estipulado pasar 10 días al mes. Sin embargo, y dado que el futbolista ya se encuentra en España, solo habría pasado 72 horas con sus hijos.

Sin embargo, y contra todo pronóstico este domingo el exfutbolista ha aterrizado en Barcelona para acudir a un evento de la 'Kings League'. En 'Y ahora Sonsoles' recordaban que la noticia tiene que ver con su convenio de divorcio con Shakira, que a pesar de estipular 10 días al mes de convivencia entre Gerard Piqué y sus hijos, únicamente ha pasado tres días con los pequeños. En su llegada a Barcelona, se ha mantenido en silencio mientras caminaba junto a su pareja Clara Chía.

Una de las colaboradoras del formato aseguraba que no eran sus asuntos profesionales la clave de la noticia, sino el incumplimiento del acuerdo de divorcio. o Según señalaban, "la noticia es que no ha estado esos 10 días que por convenio le tocaban. No sabemos por qué no ha estado esos 10 días con sus hijos", explicaban a la vez que dejaban claro que el foco permanece en Piqué, pues debería poner rumbo a Miami en los próximos días.