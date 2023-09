Almudena Cid, sobre su nueva vida sin Christian Gálvez: "He hecho mucha limpieza en mi vida"

Almudena Cid habla de su nueva vida / Agencias

2 Se lee en minutos EPE



Han pasado varias semanas desde que una de las parejas del momento, conformada por Christian Gálvez y Patricia Pardo, anunciaba un 'bombazo' por partida doble, pues a la vez que desvelaban que se casaron hace más de un año, el matrimonio comunicaba que espera la llegada de su primer hijo en común: "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", escribían en Instagram el día de su comunicado.

En el otro lado de la balanza se encuentra Almudena Cid, expareja de Christian Gálvez, quien apenas se ha pronunciado públicamente desde que anunció su separación del presentador en 2021. Sin embargo, ha sido en una entrevista para la revista 'Hola!' donde la que fuera gimnasta ha decicido romper su silencio y hablar de su nueva vida, en la que ha hecho una "limpieza vital de personas y materiales", comienza asegurando.

Almudena Cid asegura sentirse "libre y ligera"

Noticias relacionadas

Almudena Cid ha dejado claro que trabajo no le ha faltado durante este verano: "Ha coincidido el campeonato del mundo de Valencia con agosto, así que en el momento que la gente ha vuelto de vacaciones, es cuando me he dado cuenta de que había pasado ya el verano", confiesa. Sin embargo, su casa ya no se encuentra en Madrid, sino que ha decidido volver a su Vitoria natal: "Mi intención es que mi lugar de asentamiento sea este nuevo que estoy creando. A partir de aquí voy a construir mi vida. En Madrid voy a tener que estar mucho porque es el lugar de trabajo", explica a la revista 'Hola!'.

En lo relacionado a su vida sentimental, la ex-gimnasta no ha dudado en sincerarse: "Me ayuda saber y normalizar que la travesía que me ha tocado vivir es común a mucha gente. Siento que he hecho mucha limpieza en mi vida. A esa respuesta os diría que me siento más libre y más ligera. Es como que todo lo que he construido ahora es más firme y real y me produce mucha tranquilidad" sentencia, dejando ver que atraviesa una etapa de tranquilidad y felicidad.