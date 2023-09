Quién es Lilly Melgar, la ex niñera de Shakira y protagonista del videoclip de El jefe

Shakira lo ha vuelto a hacer. La colombiana demuestra que no hay nada que se le resista, y que sigue teniendo material para muchas más indirectas. Ya sea por separado o con otros artistas, Shakira acumula éxito tras éxito en su trayectoria musical.

Solo hace falta recordar temas como el que hizo con Bizarrap (Bzrp Music Sessions, Vol. 53) o Karol G (TQG), en el que Gerard Piqué era el protagonista, o la balada que contaba con las voces de sus hijos Milán y Sasha (Acróstico).

Shakira acerca de la desigualdad laboral: "Yo llego caminando y él en Mercedes Benz"

Ahora ha sido la colaboración con Fuerza Regida, un grupo estadounidense especializado en música regional mexicana, la que ha acaparado la atención.

Además, Shakira continúa lanzando dardos no solo a su expareja Gerard Piqué, sino también a su familia: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura".

Bajo el ritmo de la música norteña Shakira se atreve a denunciar (entre insultos) con 'El Jefe' la desigualdad laboral. Y es que no hace falta sacarle punta o mirar con lupa ninguna de sus frases, porque ella misma nos deja claro que está insultando a los que abusan de su poder frente a los trabajadores: "Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien".

La cantante colombiana no solo ha querido jugar con los ritmos norteños en su canción y en su videoclip, sino que también los ha homenajeado por medio de sus outfits, llevando piezas tan típicas del estilo cowgirl como las botas, las chaquetas con flecos y los míticos sombreros.

"El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina" Shakira canta mientras está montada en un caballo, aumentando más aún el estilo texano del videoclip.

'El Jefe' arrasa en redes: los números hablan

El single ha arrasado en YouTube, sobrepasando el millón de visualizaciones en menos de dos horas. Tampoco es un secreto que las stories de Instagram estén a rebosar de la canción y en TikTok no aparezcan más que trends nuevos para ver si, por suerte, acaparan la atención de Shakira y se une a alguno de ellos como lo hizo con su tema con Bizarrap.