Tamara Gorro zanja de una vez los rumores con Ezequiel Garay

Ya lo decía la propia Tamara Gorro a principios de este mes cuando las cámaras de Europa Press la pillaban acompañada por Ezequiel Garay: "Cuando tenga algo que contar, lo haré". Dicho y hecho. El pasado lunes reapareció en 'Y ahora Sonsoles' y habló de lo que todo el mundo estaba esperando: ¿se ha reconciliado con Ezequiel Garay?

La colaboradora de televisión ha disfrutado de un verano de ensueño con amigos, familia y también con su exmarido... han sido varias las veces que se les ha visto en Ibiza y eso ha alimentado los rumores de una posible reconciliación entre ambos, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir nada.

Hasta hoy. Tamara llegaba con ganas de contarlo todo y le decía a Sonsoles Ónega: "¿Qué quieres saber, señora?" y se apresuraba a desmentir rotundamente que se hayan dado una nueva oportunidad en el amor: "No hemos vuelto, no hay reconciliación, no vamos a volver".

Por el bien de los hijos

Además, ha aclarado que "Ezequiel y yo estamos divorciados, no solo separados" y ha aprovechado para explicar que se juntan en muchas ocasiones por el bien de sus hijos: "Creo que la estabilidad de unas criaturas es lo imprescindible y unos niños, si hoy sí y mañana no, se les puede marear".

De esta manera, la Gorro ha vuelto a explicar que entre ella y Ezequiel hay una bonita relación por el bien de sus hijos, pero no una reconciliación. Han estado juntos este verano para que sus hijos disfrutasen de ambos, pero no con ningún otro fin, así que por el momento solo podemos hablar de una cordialidad.