La relación entre Tamara y Gorro y Ezequiel Garay tras su separación: "No habléis sin saber"

Tamara Gorro y Ezequiel Garay durante su noviazgo / Agencias

1 Se lee en minutos D. M.



En los últimos años Tamara Gorro y Ezequiel Garay han estado en el foco mediático después de las idas y venidas de su matrimonio. La preja se divorció el pasado año 2022, en diciembre, tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común. Sin embargo, en el último mes de vacaciones fueron captados de vacaciones juntos y con una actitud bastante cariñosa. Tras esta aparición fueron cientos los comentarios que los propios seguidores se preguntaban sobre la relación.

Ahora, Tamara Gorro es colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', un espacio donde ha aprovechado para sincerarse sobre el tema después de que la propia presentadora del programa le preguntara. En su reaparición televisisva tras el verano, la madrileña ha querido sincerarse por completo sobre cuál es la realidad tras las especulaciones, desvelando la relación que tiene en la actualidad con el futbolista y el padre de sus hijos.

Las contundentes respuestas de Tamara Gorro sobre su relación

Tamara ha sido clara sobre el tema, "No, no he vuelto, no hya reconciliación. No vamos a ver, no estamos juntos", ha declarado.

Noticias relacionadas

''Voy a decir algo super breve como dice Sonsoles, a la velocidad de un TikTok y quiero dejarlo muy claro Ezequiel y yo estamos divorciados, no solamente separados, pero si divorciados. Hubo una persona de mi familia virtual que me dijo: ''uno se puede divorciar pero nunca separar y luego creo que la estabilidad de una criaturas, tanto en un divorcio malo como en una bueno es lo imprescindible. Y unos niños si es hoy sí y mañana no, se les puede marear. Hasta que no esté seguro no puedo decir nada'', confesaba Tamara Gorro.

Los hijos de Tamara Gorro junto a Ezequiel Garay

"Ezequiel y yo estamos divorciados, no solamente separados pero sí divorciados", ha explicado, rescatando una frase que leyó uno de sus seguidores, que aseguraba que "uno se puede divorciar y no separar", reconociendo que entre ambos sigue habiendo muy buen trato. "La estabilidad de unas criaturas, tanto en un divorcio malo como en uno bueno, es imprescindible", ha confesado Gorro en el programa.