El millonario patrimonio de Tamara Gorro en mitad de su reconciliación con Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha vivido un verano de ensueño rodeada de sus hijos y amigos en una de las islas más lujosas de nuestro país, completamente ajena a polémicas y enfocada en su trabajo como colaboradora a distancia de 'Y ahora Sonsoles'. A pesar de haber protagonizado un desafortunado accidente con una moto de agua junto a una de sus mejores amigas, Tamara Gorro se ha dedicado a preparar y decorar la que es su vivienda vacacional en la isla de Ibiza. Sin emabrgo, desde que Tamara Gorro y Ezequiel Garay pusieron fin a su matrimonio el pasado mes de diciembre, la expareja vuelve a encontrarse bajo el punto de mira debido a los rumores de reconciliación.

Directa y clara como siempre, Tamara Gorro ha aparecido en su perfil de Instagram para abordar este asunto junto a sus seguidores, a quienes considera su "familia virtual". Y es que, dejando ver que entre ella y su exmarido no existe ningún tipo de reconciliación a pesar de que se les haya visto juntos en los últimos días, la influencer ha asegurado que "la Gorris si alguna vez os tiene que decir algo y así lo considere, aunque no tenga obligación, lo haré. ¿Vale?”, confirmando que no ha retomado su relación con el exfutbolista a pesar de que la cuenta de Instagram 'La Cuernis' publicase unas imágenes en las que se ven como ambos salieron a cenar e incluso caminaron de la mano.

Las empresas de Tamara Gorro y Ezequiel Garay

A pesar de que las imágenes de la expareja hayan abierto un debate en redes sociales debido a la cantidad de planes que están compartiendo en Ibiza a pesar de no haber retomado su relación, la pareja todavía se mantiene unida en muchos aspectos, como por ejemplo las empresas que tienen en común. Y es que, gracias a los negocios que Tamara y Ezequiel tienen a su nombre, la expareja mantiene un alto nivel de vida que aseguran les dará frutos por muchos años más. La primera de sus compañías se llama ‘Onírico Play SL’, una empresa dedicada a la "representación artística, organización, promoción, difusión y coordinación de todo tipo de eventos deportivos” en la que ambos figuran como administradores solidarios y que tiene un total activo superior a 170.000 euros.

Años después, con la retirada de Ezequiel Garay en 2019, la pareja creó 'Real State Gargor SL', un negocio en el sector inmobiliario enfocado en la "adquisición, rehabilitación y venta de todo tipo de bienes inmuebles, la promoción inmobiliaria, la adquisición de todo tipo de valores, acciones y participaciones sociales de otras sociedades y la prestación de toda clase de servicios de diseño de interiores/decoración o proyectos de rehabilitación” y que mantiene un total activo que roza los 4 millones de euros. Tamara por su parte también es dueña de 'Shanmi Media SL', una agencia de publicidad que contaba en 2017 con un total activo de más de 70.000 euros.