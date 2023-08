Frank Cuesta esquiva a los reporteros y carga contra Daniel Sancho en redes sociales: "Tú la haces, tú la pagas"

Frank Cuesta estalla contra Daniel Sancho / Agencias

A la espera de la celebración del juicio que dicte sentencia definitiva para Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, son muchas las incógnitas todavía alrededor del caso. Mientras el acusado permanece en la prisión tailandesa de Koh Samui y recibe visitas diarias de su madre Silvia Bronchalo, el entorno del cirujano colombiano recuerda con dolor al fallecido, pidiendo justicia por lo ocurrido.

Un final trágico para Edwin Arrieta, quien mantenía una relación en secreto con Daniel Sancho, y del que muchos usuarios han querido hacerse eco en redes sociales. Entre ellos Frank Cuesta, quien sorprendía con un mensaje de lo más contundente hacia el hijo del actor español Rodolfo Sancho tras lo ocurrido. Sin embargo, este comunicado se produjo después de un tenso y esquivo encuentro entre Frank Cuesta y los medios de comunicación en el que el personaje televisivo se limitó a argumentar que "no, no, no hablo de eso, de verdad".

A través de un vídeo publicado en Twitter, Frank Cuesta estallaba y se sinceraba sobre el caso Daniel Sancho, un tema del que Frank conoce muchos detalles debido al controvertido caso de su exmujer Yuyee, quien pasó más de 6 años en una cárcel tailandesa acusada de tráfico de drogas. El aventurero comenzaba advirtiendo a la familia de Daniel Sancho que preparen sus bolsillos, pues no les costará menos de 200.000 euros para que el joven tenga una vida normal en la prisión.

Frank Cuesta pide respeto por la familia de Daniel Sancho

Además, el que fuera protagonista de 'Frank de la jungla', ha cargado duramente contra la prensa: "Da igual que fueran amantes... No nos olvidemos que aquí la víctima es el muerto. Da igual que tengas un problema psicológico. Están intentando ablandar la cosa. No puedes ir a un país pensando que es el tercer mundo e irte e la zona más poblada donde hay cámara por todos lados... Yo lo siento mucho por la familia (de Daniel) pero lo siento mucho más por la familia del que ha muerto. Tú la haces, tú la pagas", sigue.

Criticando el desconocimiento de algunos reporteros allí presentes, Cuesta añade que "se ha dicho que yo defiendo a la policía, pero lo que yo defiendo es cómo se vive aquí y cómo se respeta a la policía", insiste el leonés. Aprovechando para zanjar su comunicado, el leonés ha pedido a la prensa que deje de insistir: "Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia" ha sentenciado, recalcando que no siente ningún tipo de empatía por Daniel Sancho.