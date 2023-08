Amaia Montero rompe su silencio y reaparece en redes junto a uno de sus pilares fundamentales

Amaia Montero reaparece tras meses alejada de las redes sociales / Agencias

Varios meses en silencio en los que apenas se ha sabido nada de Amaia Montero, más allá del varapalo que sufrió la cantante hace apenas unas semanas cuando tuvo que ser intervenida de urgencia. La exvolcalista de La Oreja de Van Gogh lleva varios meses alejada de la vida pública, y aunque hace unos meses sus apariciones o publicaciones en redes sociales eran algo asiduas, desde hace unas semanas no se sabía nada de Amaia Montero. Fue gracias a su íntimo amigo Gonzalo Miró, que pudimos saber que la cantante estaba "mucho mejor" y volvería a los escenarios "pronto".

Amaia Montero reaparece junto a su hermana Idoia

Y es que, Amaia Montero hacía saltar las alarmas al conocerse su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital madrileño Beata María Ana durante 10 días, tras ser intervenida por una lesión en la mano. A pesar de que Amaia esté ya recuperada, sus fans siguen preocupados por el estado de salud de la cantante, pues fue hace tan solo unos meses cuando la intérprete asustaba a sus seguidores al compartir una foto en la que aparecía visiblemente cansada y la acompañaba de una contundente frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" escribía entonces momentos antes de ser ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra por un fuerte episodio de ansiedad y estrés.

Esta vez, su vuelta a las redes sociales ha sido mucho más positiva, pues Amaia Montero ha reaparecido publicando una fotografía de lo más veraniega junto a su hermana Idoia Montero en Instagram, que la artista también ha compartido en su perfil profesional. Una Amaia Montero más radiante que nunca, publicaba este posado junto a su hermana en el que escribe la palabra "Sisters" o "hermanas" en inglés, junto al hashtag "#dudu". De fondo, una canción que representa a la perfección su relación como hermanas en estos meses tan complicados para la cantante, con el tema de Alejandro Sanz y Camila Cabello 'Mi persona favorita'.