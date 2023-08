Albert Rivera, tras ser cazado por la prensa en un yate de lujo: "Le pidió al paparazzi que le enseñara las fotografías"

Albert Rivera regresa de sus vacaciones en Ibiza y Formentera / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Albert Rivera vive un verano de película en sus primeras vacaciones tras su separación de la cantante y madre de su hija Lucía, Malú. En los últimos meses el exlíder de Ciudadanos ha sido relacionado con varias mujeres, entre las que se encuentran la empresaria Fiona Ferrer y la actriz Aysha Daraaui, quienes han demostrado mantener una bonita amistad con el político. Sin embargo, parece ser que tras las comprometidas imágenes que ponían en duda su relación con la actriz de origen marroquí, Albert Rivera no ha dudado en dejarse ver con la que sí es su verdadera novia.

Besos, abrazos y caricias han sido los protagonistas del viaje por las islas Pitiusas que Albert Rivera ha disfrutado junto a su grupo de amigos, en el que también se encuentra la influencer Carla Cotterli, actual pareja del catalán. La creadora de contenido y empresaria de 35 años es la nueva ilusión del exlíder político, quien parece haber consolidado su relación tras los rumores que le relacionaban con otras mujeres.

Unas vacaciones de película en las que la pareja ha aprovechado para recorrer el mar junto a amigos o familia en un lujoso yate. Según adelanta la revista 'Semana', se trata de un Catamarán Lagoon 380 S2 12m en el que Rivera y Cotterli demostraron su felicidad. Con 11,55 metros de eslora; 6,52 metros de manga y 1,14 metros de calado, esta embarcación amarrada en la Marina de Ibiza fue remodelada hace apenas dos años, por lo que estaría en perfectas condiciones. Además de una cocina y salón espectaculares, el yate cuenta con cuatro cabinas y dos baños eléctricos. Un barco de lujo que puede albergar a 11 personas como máximo y requiere de un capitán para conducirlo.

"Si tu blindas tu vida, el hecho de acercarte a un compañero es que lo aseguran"

Ha sido gracias a 'El programa del verano' en Telecinco donde hemos podido conocer algunos detalles del encuentro de Albert Rivera y Carla Cotterli con las cámaras en Ibiza, momentos después de que fuesen fotografiados. Además de resaltar que Aysha Daraaui tiene pareja desde hace años, la pareja de la actriz se encontraría también en ese viaje de amigos. En palabras de Isabel Rábago, "el mosqueo real no es por Albert, es porque se monta una bronca entre Aysha y la pareja oficial que no es normal", explica.

Si bien Albert Rivera no mantiene una buena relación con los medios de comunicación desde hace meses, ha sido en su encuentro con las cámaras en Ibiza cuando se ha producido un hecho insólito: "Pero hay más, es que la nueva portada, la de Carla Cotterli, dicen que Albert no solamente era consciente de que le estaban haciendo esas fotografías, sino que hay un momento en el que se acerca al fotógrafo y le pide que le enseñe las fotografías que le ha hecho", continúa explicando Isabel Rábago en 'El programa del verano'. Asegurando que no entiende nada, la periodista zanja la conversación añadiendo que "si tu blindas tu vida como ha hecho siempre a Albert, el hecho de acercarte al compañero para ver las fotos... es que lo aseguran".