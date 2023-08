María Teresa Campos, siempre acompañada: todo sobre el hombre que nunca se separa de la presentadora

María Teresa Campos, siempre acompañada de su chófer / Agencias

El chófer de María Teresa Campos ha pasado de ser un trabajador para la familia Campos, a un amigo y confidente de la matriarca del clan y presentadora. Su nombre es Gustavo González, y lleva años acompañando a María Teresa Campos a todos lados, llegando a convertirse en inseparables. Sin embargo, cuando todo parecía ir viento en popa, los rumores sobre la filtración de información sobre la familia comenzaron a señalar a Gustavo y su familia, por lo que la relación entre ambos ha atravesado una montaña rusa en los últimos meses.

Desde su retirada de la vida pública, González se convirtió en uno más de la familia llegando a ser testigo de las confesiones más íntimas de la presentadora, y atendiendo algunos de los eventos más importantes de las Campos. Tras filtrarse algunos detalles de la comida en casa de María Teresa Campos a la que acudieron Rocío Carrasco, Fidel Albiac o Kiko Hernández, se puso en duda su lealtad: "Cuando acabó la conversación él entendió perfectamente mis sentimientos y lo que había ocurrido. Él me manifiesta que no había sido consciente y yo le digo que voy a hacer un ejercicio para creerlo porque, si no es consciente, me parece una torpeza por su parte" señalaba Terelu Campos en aquel momento.

Gustavo González, un hijo para María Teresa Campos

Tras más de tres décadas al lado de la familia Campos, Gustavo González se mantiene como un pilar fundamental para la que fuera presentadora, cuya salud no atraviesa una buena etapa a los 82 años de edad. El chófer ha confesado recientemente que está cansado de los inconvenientes que plantean las hijas de la presentadora, pues le ponen palos "en las ruedas, dificultando la realización de su trabajo con total dedicación, algo que le ha desgastado emocionalmente".

A pesar de la buena relación que tanto Gustavo González como su familia construyeron con el clan de las Campos, hoy en día apenas se habla con Terelu Campos, Carmen Borrego o Alejandra Rubio, quienes mantienen al chófer de María Teresa Campos debido al cariño que esta tiene por el trabajador, al que consideraría como un hijo más. Mientras tanto, la matriarca se mantiene ajena a todas las discusiones que ambas partes protagonizaron hace unos meses cuando los rumores apuntaban a Gustavo como principal topo de la familia.