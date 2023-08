La familia de Daniel Sancho conoce la petición de la policía tailandesa / Agencias

El caso de Daniel Sancho ocupa portadas de todo el mundo y continúa siendo uno de los principales temas de discusión en las redes sociales. El hijo del actor Rodolfo Sancho, quien viajó hasta Tailandia junto al abogado de la familia hace apenas unos días, podría ser condenado a pena de muerte por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación sentimental.

Tras confirmarse que se trata de un asesinato premeditado, ha sido la portavoz de la familia Sancho quien se ha pronunciado tras la rueda de prensa de los agentes en el país del sudeste asiático. Carmen Balfagón es el nombre de la portavoz, quien ha confesado su preocupación por Daniel Sancho: "Tailandia nunca ha ejecutado a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel no sea la excepción a la regla", aseguraba tras las declaraciones policiales.

Daniel Sancho, junto a un policía, tras ser detenido por el asesinato de Edwin Arrieta. / EFE/EPA/ROYAL

"Este tema es muy difícil de vivir desde el punto de vista de la familia"

Y es que, tras conocer la petición de pena de muerte por parte de la policía tailandesa, Balfagón se muestra reticente a aceptar la pena de muerte para el chef de 29 años, dejando claro que desde el primer día "ya se hablaba de la pena de muerte y no teníamos ninguna otra cosa". Si bien es cierto que la petición de condena no habría pillado por sorpresa a la familia del acusado, su abogada asegura que "la familia lo ha encajado como un punto final a todo lo que se preveía y... pues mal, como cualquier cosa que se derive de todo este asunto. El encaje de la familia es muy malo... este tema es muy difícil de vivir desde el punto de la familia y no es fácil", señala.

Mientras tanto, la criminóloga mantiene la esperanza y apuesta por una condena diferente una vez se emita la sentencia firme: "Es verdad que quieren preservar la imagen de su país y hay que seguir todos los trámites para pedir el perdón real, evidentemente", explica Carmen Balfagón, dejando claro la importancia de una buena actitud de cara sa las autoridades tailandesas: "es muy importante para no complicar más el tema que seamos muy respetuosos con la investigación y asumamos todo el proceso judicial, porque eso va a beneficiar a Daniel".

Sea como sea, la familia de Daniel Sancho atraviesa un duro momento tras conocer la que posiblemente será la condena a la que se enfrente el cocinero de 29 años, aunque tendrán que esperar a que la sentencia definitiva tome forma. Por el momento, según señala la abogada familiar, lo más importante es encontrar cuál fue la motivación detrás del asesinato, algo que el abogado tailandés deberá defender en los próximos días.