Violeta Mangriñán gana su apuesta y desvela el sexo y nombre de su segundo bebé en la playa

Violeta Mangriñán y Fabio Coloriccio esperan su segundo bebé / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio constituyen una de las parejas más populares del panorama nacional en lo que a las redes sociales se refiere. Con más de 2,2 millones de seguidores, la valenciana ha compartido su relación con el cantante italiano desde sus inicios tras su paso por 'Supervivientes'. Ahora, cuatro años despues la pareja espera la llegada de su segundo bebé en común, pues ya son padres de una niña llamada Gala desde hace algo más de un año.

Conocida por compartir tanto lo bueno como lo malo de su día a día a través de su perfil de Instagram, Violeta Mangriñán publicaba una encuesta vía Instagram stories en la que explicaba las dos opciones que tenía para desvelar el sexo y nombre de su segundo bebé. Dejando claro que Fabio era partidario de hacerlo en mitad de su concierto en el festival Arenal Sound, Violeta se declaró partidaria de hacerlo de forma íntima en la playa cercana a Jávea.

"Un lindo recuerdo que seguramente no se volverá a repetir"

Con más del 55% de los votos era la apuesta de la influencer la que recibió más apoyo por parte de sus seguidores, por lo que acompañados de un precioso atardecer y un cuadro hecho por su hija Gala y su mascota, la pareja descubría que esperan una niña, a pesar de que la mayoría de sus seguidores creyese que sería un niño. La segunda hija de la pareja será la hermana pequeña de Gala, y tendrá un nombre de lo más original: Gia Colloricchio Mangriñán.

Noticias relacionadas

Y es que, tal y como ella misma señaló hace apenas unos días, si finalmente era una niña tenían claro cuál sería su nombre. Sin embargo, de haber sido un niño, la pareja se encontraba en un debate interno por el nombre del pequeño: "El momento de la revelación es demasiado bonito y especial, es un lindo recuerdo que seguramente en mi vida no se volverá a repetir. Me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros, probablemente si no me dedicase a las redes sociales no haría nada especial y le hubiese dicho a mi ginecóloga que me lo dijese. Así todos estos nervios en parte son por y gracias a vosotros" señalaba Violeta momentos antes de la revelación.

Violeta Mangriñán desvela el nombre de su segunda hija / Redes

Horas después a la celebración, la influencer se confesaba "feliz y emocionada", y compartía los motivos por los que su hija se llamará Gia: "Es un nombre de procedencia italiana en honor a las raíces de su papá", y explicaba que aunque usualmente se emplee como diminutivo, su hija será Gia a secas. Sea como sea, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han formado una familia que se ha ganado el cariño de miles de seguidores en redes sociales y que, en unos meses sumará un nuevo miembro.