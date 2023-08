Adriana Abenia sufre un accidente doméstico y termina en el hospital: "Una nueva y bonita cicatriz"

Adriana Abenia sufre un accidente doméstico / Redes

Hoy en día los famosos comparten todo tipo de experiencias en las redes sociales, tanto cosas buenas que ocurren en su día a día, como algunos acontecimientos que condicionan su vida de una forma no tan buena. Este es el caso de la presentadora Adriana Abenia, quien acumula más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y se caracteriza por ser de lo más transparente a la hora de compartir su día a día en familia.

Sin embargo, el pasado 5 de agosto la presentadora maña publicaba uno de los momentos más traumáticos de su vida, tras sufrir un aparatoso accidente doméstico que terminaba con ella en el hospital al "cortarme la muñeca con un plato de cerámica en casa". Lejos de ser un corte superficial, la comunicadora compartía imágenes de la impactante cicatriz, dejando claro que no se tarta de un simple corte. Abenia quiso agradecer al Hospital Universitario La Paz por "el cariño, la rapidez y la tranquilidad que han intentado transmitirme" durante su estancia en el hospital madrileño.

Demostrando un gran sentido del humor, la conductora de 'Callejeando' en Telemadrid, ha confesado que "tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz… ¡y de mucha suerte!", ha sentenciado acompañado de una fotografía de su brazo vendado sobre una camiseta llena de sangre.

Adriana Abenia alerta a sus seguidores más aprensivos

Alertando a sus seguidores más aprensivos, la presentadora mostraba la aparatosa herida que le había causado el corte con un plato de cerámica: "Atención: No veáis mi siguiente 'story' si sois aprensivos. Os paso la foto para que me mintáis y me digáis que quedará bien. ¡Os quiero dar las gracias a todos por vuestros mensajes. Me duele la mano y por eso me cuesta escribir. La he liado de la manera más tonta, menos mal que mi nuevo libro La vida ahora ya estaba escrito. Por lo pelos" continuaba señalando en su comunicado.

Amigos y compañeros de profesión han querido dejarle unas bonitas palabras de ánimo a la presentadora, entre las que se encuentran Bibiana Fernández o Anne Igartiburu. Una vez se todo ha vuelto a la normalidad, la comunicadora aseguró que fue un accidente absurdo, pues "estaba tirando el brócoli con patata que se había dejado Luna en el plato. La basura está debajo del fregadero y, al alzar el plato, calculé mal y se rompió por la mitad. Pero yo no me di cuenta, fui a cogerlo y eso hizo que me cortara", ha explicado a sus seguidores.

Resaltando que la reacción de su marido fue "muy rápida", cuenta cómo el pardre de su hija "me puso unos puntos de aproximación que teníamos en casa, los he estrenado yo y en cinco minutos estábamos en La Paz. Ayer me hice la primera cura y parece que esto está bien amarrado", concluía. Sea como sea, la periodista se siente agradecida ya que a pesar de contar con una aparatosa cicatriz, no ha sufrido daños mayores que impidan la movilidad de su muñeca.