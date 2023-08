Ricky Martin habla de su divorcio y cuenta cómo reaccionaron sus hijos: "Yo sí me veo en otra relación"

Ricky Martin se pronuncia sobre su divorcio / Agencias

Se cumple un mes desde que se hizo pública la separación de Ricky Martin y su marido Jwan Yosef, 13 años menor que el cantante. La pareja, que se dió el 'sí quiero' hace más de seis años, cuentan con dos hijos en común: Lucía, de cuatro años, y Renn, de dos años de edad. Además, Ricky Martin es padre de dos gemelos de 14 años llamados Valentino y Matteo fruto de un vientre de alquiler en el año 2008. Tanto el intérprete de 'Livin' la vida loca' como el pintor de origen sirio, han sido un referente para el colectivo LGTBI durante los años que duró su relación sentimental.

Un mes de silencio e incertidumbre, en el que los rumores y las especulaciones han puesto a la expareja bajo el foco mediático, hasta ahora. Ricky Martin ha roto su silencio horas después de que su exmarido declarase a las puertas de su estudio de arte que "la familia está feliz. Separados pero felices", aseguraba el pintor. Ha sido a través del canal televisivo Telemundo, de Puerto Rico, donde el artista ha querido hablar sobre cómo fue el proceso de divorcio.

"Le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro"

Ricky Martin empezaba confesando que "Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico", dejando claro que la situación comenzó hace años. Y es que, fue un proceso difícil de aceptar para el matrimonio: "Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos" para añadir que "ahora, estamos mejor que nunca" y que la relación entre Ricky y Jwan es excelente.

Tal es el proceso interno que la expareja ha atravesado a lo largo de su divorcio en los últimos años, que el intérprete explica que "cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido", dejando claro que "estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos". Unos hijos, que como ambos han demostrado, son su auténtica prioridad: "Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación", comentó el cantante en referencia a la reacción de los pequeños.

Es por eso que Ricky Martin destaca el papel de sus cuatro hijos como uno de los apoyos principales para la expareja: "Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado" señaló entre risas el cantante. Un testimonio de lo más enternecedor, que el protagonista de la entrevista quiso zanjar resaltando que "ahora lo voy a pasar bien, lo quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad"