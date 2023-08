Este es el motivo por el que Anabel Pantoja no acudió al cumpleaños de su tía Isabel Pantoja

Anabel Pantoja se ausenta del cumpleaños de su tía / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Isabel Pantoja celebraba su 67 cumpleaños el pasado miércoles 2 de agosto rodeada de su círculo más cercano entre los que se encuentran parte de su familia y un sinfín de amigos y caras conocidas que quisieron aprovechar para acercarse a felicitar a la cantaora. Sin embargo, por como se han desarrollado los hechos a lo largo de las últimas semanas, podría decirse que estamos ante uno de los cumpleaños más solitarios de la tonadillera, pues han sido varias las ausencias que han destacado en un día tan especial.

Y es que, con la ausencia de su hijo Kiko Rivera el día de su 67 cumpleaños, se confirma el distanciamiento que Isabel Pantoja y Kiko viven en los últimos meses, a pesar de que la tonadillera haya estado presente en el complicado proceso que la salud de su hijo ha atravesado. Sumándose a la lista de ausencias en la celebración, se encuentra su sobrina Anabel Pantoja, quien no pudo asistir por motivos personales. Sin embargo, y a diferencia de su hijo, la relación que mantiene Isabel Pantoja con Anabel atraviesa uno de sus mejores momentos.

Anabel Pantoja, enamorada del fisioterapeuta de su tía

Ha sido en el programa que presenta Sandra Barneda, 'Así es la vida', donde la influencer ha querido explicar los motivos por los que no acudió al cumpleaños de su tía, a pesar de que le dedicó un bonito homenaje en su perfil de Instagram: "Me han dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser", comenzaba diciendo. Y es que, en palabras de la propia Anabel, "Ella está trabajando, yo también y en una semana la tengo aquí. Ella está currando a tope, cree que no está allí y en una semana se viene. Me ha dicho lo vamos a celebrar comiendo papas arrugás", quiso explicar la hija de Bernardo Pantoja.

Tal es la buena relación que mantiene Isabel Pantoja con su sobrina, que Anabel Pantoja ha comenzado una relación sentimental con el fisioterapeuta particular de la tonadillera. David Rodríguez y Anabel podrían haber comenzado su romance en el viaje a América que realizaron junto a Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos. Sea como sea, Isabel Pantoja vivió uno de los cumpleaños más especiales de su vida, marcado por dos ausencias que jamás hubiera imaginado.