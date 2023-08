El curioso negocio que hace triunfar a María Patiño fuera de la televisión: "Me puse a llorar"

María Patiño triunfa fuera de la televisión / Agencias

3 Se lee en minutos P. T.



María Patiño ya está de vuelta en España rodeada de sus seres queridos, tras unas intensas jornadas de grabación de la mano de 'Netflix' en Miami y México. La productora ha apostado por embarcarse en un nuevo proyecto que continúe con la esencia de 'Sálvame' y ha elegido a María Patiño como una de sus protagonistas. Acompañada de sus ex-compañeros Kiko Hernández, Belén Esteban, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros y Terelu Campos, la gallega habría dejado huella tanto en Miami como en México.

Sin embargo, la televisión no es el único ámbito donde María Patiño es exitosa, pues la que fue colaboradora de 'Sálvame' habría comenzado hace algo menos de un año con un proyecto que se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos hoy en día. Y es que, hace aproximadamente un año María Patiño adquirió una casa de varias plantas en la isla de Fuerteventura, en Canarias, a la que ha apodado con el nombre de 'Villa Corralejo Bay'.

Un negocio que María Patiño aprovecha los 365 días del año

Las villas que María Patiño ha puesto en alquiler rondarían los 100 metros cuadrados, y en su interior se encontrarían dos habitaciones dobles y un apartamento externo, con capacidad para tres personas más. Un alojamiento idóneo para pasar unos días en la isla, que la colaboradora estaría alquilando esta villa por un precio que oscila entre los 230 euros y los 267 euros. Tal es su éxito entre los turistas, que apenas quedan fechas libres para este mes de agosto.

Ha sido en el podcast 'Superlativas' que presenta su amiga y excompañera Carlota Corredera donde María Patiño ha querido hablar de este desconocido negocio, comenzando por resaltar que "lo bueno de Fuerteventura es que, durante los 12 meses del año hay turismo”. La tertuliana ha aprovechado para hablar sobre cómo adquirió la casa el día en que Carlota Corredera se despedía de Sálvame: "Entré en la casa para verla y me pasó lo que me pasó en el vaticano, me puse a llorar. Pero le dije al señor: ‘Yo no le puedo pagar lo que pide’, y me fui. A los 5 minutos me llama y me pregunta que cuánto le ofrecía. Yo le dije lo que tenía, porque yo tampoco me quería ahogar, teniendo en cuenta que tampoco tengo ahora 20 años” explica en el podcast de Corredera.

"Me siento como Mowgli, el niño de la selva"

Noticias relacionadas

Sin embargo, hay una parte de la casa que la gallega quiere conservar para ella y su familia cuando van de vacaciones a la isla: “Yo nunca he sido empresaria. Ni sabía… yo decía ¿qué monto? ¿un bar? ¿una tienda de ropa? Pues esa casa, la parte de abajo, la he puesto en alquiler vacacional y la parte de arriba, que es independiente, es mi apartamento donde yo estoy y tengo mi ropita. Está funcionando desde hace un año, me lo lleva una agencia", termina diciendo María Patiño mientras asegura que en caso de ir mal, "cierro el chiringuito y ya está".

Tal es la conexión que María Patiño siente con a isla de Fuerteventura, que explica como comenzó a sentirse atraída por este lugar: “Yo estaba en Lanzarote y mi chico, Ricardo, tiene un amigo en Fuerteventura. Nos cogimos el ferry para ir a pasar el dia y cuando me bajé del barco, en el puerto, dije ‘esta es mi casa y aquí quiero morir’. Allí me siento salvaje. Me siento como mowgli, el niño de la selva. Yo allí salgo en biquini con mi toalla y ya está. En la puerta de mi casa hay arena. Y por la noche, si salgo a tomar algo, me pongo un caftán. El pelo siempre arreglado, eso sí, ahí no negocio (ríe). Me siento muy libre” ha zanjado Patiño.