Sandra Barneda desvela el problema de salud que sufrió debido a un insecto: "No se me curaba"

Sandra Barneda habla sobre su problema de salud

Sandra Barneda ha hablado sobre un problema de salud que afecta a muchas personas en nuestro país desde hace apenas unas semanas. La presentadora de 'Así es la vida' y 'La última noche' ha aprovechado para concienciar sobre la alerta por invasión de uno de los insectos más desconocidos hasta el momento, la plaga de la mosca negra en nuestro país. Son cientos de casos que, como se ha podido conocer, han colapsado algunos hospitales y centros de salud.

Una mordedura que puede provocar grandes dolores y picores, además de una fuerte hinchazón en el lugar de la herida, y que Sandra Barneda ha querido compartir en su programa 'Así es la vida' con todo lujo de detalles, con el fin de concienciar y hablar sobre un problema que afecta a un gran número de españoles.

Sandra Barneda, víctima de la mosca negra

Enseñando a cámara el enorme cardenal que tiene en su pierna, la presentadora asegura que "pensé que era una araña, pero no se me curaba" y señala que más tarde se vio obligada a acudir a un centro hospitalario en el que le pudieran tratar los síntomas. Nada más llegar, los profesionales le comunicaron que no se trataba de una araña, sino de una mordedura de mosca negra: "En cuanto me dieron la crema antibiótica, me fue bajando la inflamación", explica Barneda.

A pesar de que el doctor Darío Fernández explicó que es un problema que afecta a muchos españoles este verano, y destacó las contraindicaciones que puede causar la mordedura de mosca negra, los compañeros de 'Así es la vida' se mostraron de lo más sorprendidos con el testimonio de Sandra Barneda. Sea como sea, si encontramos alguno de los síntomas que produce la mosca negra, debemos acudir a un centro sanitario para ser tratados por un profesional.